Der Autor war bis ins hohe Alter ein steter Mahner und Warner – und scheute nicht davor zurück, gegen Bestrebungen der regierenden Konservativen nach Änderung der pazifistischen Nachkriegsverfassung klar Stellung zu beziehen.

»Ich mache es meinen Lesern nicht leicht«

Oe war so etwas wie das soziale Gewissen Japans. Der frühere Bundeskanzler Willy Brandt meinte einmal, Oe spiele in seinem Land »offenbar dieselbe Rolle wie Günter Grass in Deutschland – den Nestbeschmutzer«. Beide Literaturnobelpreisträger – Oes Briefwechsel mit Grass erschien in Deutschland 1995 – thematisierten sowohl in Werk als auch in Tat die Lehren aus der schmerzlichen Vergangenheit ihrer Länder.