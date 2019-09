Neue Sachbücher für Kinder und Jugendliche Forschergeister, aufgepasst!

Warum?



In der Ferne finden wir die fremden Sitten und Gebräuche oft spannend, die eigenen stellt man gerne in Frage. Aber warum gibt es Konventionen eigentlich überall auf der Welt? In großen Bildern wird durchgespielt, was passiert, wenn man keine gemeinsamen Regeln hat. Man versteht, dass Rücksichtnahme das Leben tatsächlich für alle schöner macht.



Begrüßungsrituale, Essensregeln und Benimmfragen - das klingt ja so spießig. Die Hintergründe und Geschichten von Traditionen sind aber ganz und gar nicht langweilig.



Anzeige Kristina Dumas, Ina Worms: "Manieren für Anfänger"

Annette Betz. 14,95 Euro. Ab 5 Jahren.

