Feindbild Conni

»Das Buch ist der Versuch, Kinder in ihrer Logik ernst zu nehmen«, sagt Heinrich. Geschätzte 80 Prozent dessen, was sonst so als Kinderliteratur gelabelt werde, sei ja gar keine Literatur, »weil sie nicht frei und wild und aufrichtig ist, weil sie nicht Fragen stellt und irritiert, sondern Antworten erteilt«. Die Kinderbuchreihe Conni zum Beispiel, die sein Sohn zu seinem Leidwesen ganz gerne möge: »ein pädagogischer Gebrauchstext«, viel zu eingängig und zu verständlich, »ein Instrument, um zu erziehen und zu bilden«.

Verboten ist Conni bei Heinrich zu Hause nicht, so weit würde er nicht gehen. »Unser Sohn darf entscheiden, was er hören möchte.« Aber er selbst will so etwas wie Conni eben nicht schreiben. »Ich will so nicht über Kinder denken, ich will sie nicht erziehen, sie nicht in Form bringen. Ich will Kinder begleiten als das, was sie sind.«