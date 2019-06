Sommerferien-Bücher für Kinder und Jugendliche Ich les mich weg!

Nett sein lohnt sich

Irgendwo an der deutschen Nordseeküste gibt es eine Hühnerfarm. So eine gute, mit Hahn und Hühnern, die an frischer Luft im Sand scharren und Eier legen. Nur Trudel tanzt aus der Reihe. Sie ist neugierig und würde gerne auf die andere Seite des Zauns. Die Möwe Gräten-Käthe schwärmt immer so vom Meer und den Pommes dort.



Tatsächlich schafft die patente Trudel es über den Zaun, doch das Leben in Freiheit ist verwirrend. Wie gut, dass sie eine tugendhafte Henne ist, deren Freundlichkeit ihr am Ende das Leben rettet.



Dösige Sommergeschichte mit lustigen Illustrationen, bei der man nebenbei extrem Wissenswertes über Ebbe und Flut erfährt.

cbj Verlag; 88 Seiten; 12 Euro. Ab 5 Jahren.