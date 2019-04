Kinderbücher zu Ostern Such doch mal ein Buch!

Plötzlich Osterhase

Bei Hase Nulli und Frosch Priesemut ist die Welt in Ordnung. Die Freunde wohnen am Waldrand in einem ulkigen Haus mit Briefkasten. In diesen steckt der Briefträger eines Tages einen Eilbrief (!) vom Osteramt. Oh Schreck! Die beiden sollen als Osterhasen einspringen!



Schön alberne Geschichte, die es nebenbei schafft, österliches Brauchtum und Eier-Ausblastechnik zu erläutern. Denn dem Frosch muss allerhand erklärt werden, bevor er weiß, wie der Hase läuft.



Carlsen; 24 Seiten; 7,99 Euro. Ab 3 Jahren.