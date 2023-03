Kinderbücher zu Ostern Was uns glücklich macht

Höchststrafe für Sofija: Statt über den Sommer daheim in Belgrad mit Freunden Spaß zu haben, muss sie mit ihrer neurotischen Großmutter 21 lange Tage auf einer kleinen Insel in Kroatien bei deren Schwester Lucija verbringen – und sogar das Bett mit der übel schnarchenden Oma (und Millionen Mücken) teilen. Für die Schwestern ist es das erste Wiedersehen seit dem Zerfall Jugoslawiens. Sofija spürt deren Glück, aber auch Feindseligkeiten, die seitdem in der Familie schwelen und über die keiner sprechen will.

In ruhigem Tempo erzählt die 13-jährige Protagonistin absolut selbstironisch und lustig von ihrem Leben. Jeder wird Sofijas Qualen an der Seite der geliebten, aber terroristischen Großmutter mitfühlen, wie auch von Sofijas Lebensfreude und Neugier mitgerissen sein.

Jasminka Petrović ist eine Sommergeschichte voller Liebe gelungen, die vor dem Hintergrund europäischer Geschichte spielt. Ein Roman für Teenager und auch Erwachsene mit stiller Dramatik und einer sehr glaubwürdigen Hauptfigur. Der Film zum Buch soll dieses Jahr in die Kinos kommen.