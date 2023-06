Man lernt sehr viel über das Ereignis Therapie: »Die therapeutische Begegnung ist in ihrer Essenz ein zwischenmenschliches Ereignis. Ein Moment der Intimität zwischen zwei Menschen, in dem einige der tiefgründigsten Fragen darüber untersucht werden, was es bedeutet, Mensch zu sein: Wer bin ich?, fragt sich eine Klientin beispielsweise, und: Was will ich wirklich? Wer wird mich lieben? Bin ich liebenswert? Und kann ich diese Liebe erwidern? Halte ich an etwas fest, das ich loslassen muss? Wann habe ich die Wahl? Wie reagiere ich auf jemanden in einer Machtposition? Gibt es einen Gott? Was ist Zuhause? Was ist der Sinn des Lebens? Wie kann ich am besten einen Beitrag zu meiner Gemeinschaft leisten und dabei meine eigenen Interessen und Wünsche erfüllen? Wie geht das? Wird es wehtun? Werde ich jemals frei sein?«

Die für mich eindrucksvollste Geschichte war die über »Kitty«, die in die Therapie kam mit einem Leben voller Rassismuserfahrungen, angefangen in der Kindheit beim Spielen mit ihren weißen Cousinen: »Komm, mit der spielen wir nicht mehr, hatte sie gefaucht. Die ist anders als wir. Die ist gemein.« Mei-Fung Chung lässt sich auf die Klientin mehr ein, als es üblich scheint – sie teilen die Wunden des Rassismus: »Ich rief mir die Heilung durch Verbundenheit sowohl in meiner eigenen Therapie als auch der Arbeit mit all jenen in Erinnerung, die rassistische Angriffe überstanden hatten.« Und das ist, es was diese Erzählung so wertvoll macht.

Dialoge wie diese klingen nach in mir, kenne ich solche Konferenzräume doch sehr gut, aber nicht so, wie hier beschrieben:

»Ich denke an weißen Lärm. Ein ganzer Konferenzraum voll weißem Lärm.

Tia nickt. Wir sehen uns an.

Der weiße Lärm erstickt alle anderen Geräusche, fahre ich fort. Er lullt uns ein und macht uns müde.«

Diese Geschichten zu lesen lohnt sich sehr, auch wenn einiges an psychotherapeutischem Vokabular darin vorkommt. Die erzählerische Form und Einblicke in die Gedanken der Therapeutin machen es aber leicht. Und, wie die Autorin schreibt: »Erkenntnis bedeutet Befreiung. Selbsterkenntnis bedeutet emotionale Befreiung.«