Literaturnobelpreisträger Peter Handke wird im Kosovo nicht mehr geduldet - die Regierung hat ihn zur Persona non grata erklärt. Handke sei im Kosovo nicht willkommen, schrieb Außenminister Behgjet Pacolli auf Facebook. "Die Verbrechen zu leugnen und Verbrecher zu unterstützen ist ein schreckliches Verbrechen."

Wegen seiner pro-serbischen Haltung während der Balkan-Kriege löst Handke bis heute heftige Kontroversen aus. Kritik provozierte er auch 2006 mit einer Rede bei der Beerdigung des wegen Kriegsverbrechen und Völkermords angeklagten einstigen serbischen Staatschefs Slobodan Milosevic.

Zuletzt verteidigte Handke seine Jugoslawien-Haltung und pöbelte gegen kritische Fragen von Journalisten.

Das Kosovo hatte bereits die Verleihung des Literaturnobelpreises an Handke an diesem Dienstag in Stockholm boykottiert. Auch die Botschafter Albaniens, Bosniens, Nordmazedoniens, der Türkei und Kroatiens verweigerten die Teilnahme an der Verleihung des Literaturnobelpreises. In Stockholm protestierten zwischen 500 und tausend Demonstranten gegen die Auszeichnung Handkes.