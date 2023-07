Das ist die Ausgangssituation für einen wilden Ritt, der Anna und Fin von Glasgow nach London, Rom und Paris führen wird. Und auf die Spuren eines finsteren Geheimnisses – mehrere Menschen sind in den vergangenen Jahrzehnten wegen dieser Schatulle ermordet worden. Den Schlüssel zu diesem Geheimnis scheint der windige südafrikanische Schmuggler Bram van Wyk zu besitzen, der den beiden Podcastern seine Hilfe anbietet. Doch Bram hat seine eigenen Abgründe, die mit einem Mord in Bari, einem falschen Priester und dem – realen – legendären Kunstraub in Boston 1990 zu tun haben.

Maximale Verdichtung zum Romanlabyrinth

Ein religiöses Artefakt von unschätzbarem Wert, christliche Fanatiker, die alles tun würden, um die Schatulle in die Finger zu bekommen, und die gefürchtete irische Mafia von Boston mischt auch noch mit: In »Fester Glaube« versammelt Mina alle Zutaten für einen Thriller à la Dan Brown – und weigert sich dann, ihn auch zu schreiben. Statt stromlinienförmig erzählt sie sprunghaft, integriert ganze Podcast-Folgen, YouTube-Sequenzen, Zoom-Gespräche. Oft reißt sie Szenen nur an, überlässt es den Leserinnen, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Maximale Verdichtung ist Minas Erzählprinzip, und wer als Leser dieses Romanlabyrinth betritt, muss verdammt aufpassen, sich nicht zu verirren – wird dafür aber auch reichlich belohnt.