Bestsellerautorin Isabel Bogdan "Natürlich macht ein lustiges Buch mehr Spaß"

Zur Person

Isabel Bogdan, 1968 in Köln geboren, war in der Literaturszene lange vor allem als Übersetzerin bekannt, sie übertrug unter anderem Bücher von Jane Gardam, Nick Hornby und Jonathan Safran Foer ins Deutsche. 2016 erschien ihr erster eigener Roman, "Der Pfau", der mit britisch klingendem Humor von einem Teambuilding-Wochenende in den schottischen Highlands erzählte. Das Buch stand monatelang in der SPIEGEL-Bestsellerliste.