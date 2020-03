Ausfall der Leipziger Buchmesse Stille

Ein Gastbeitrag von Clemens Meyer

Trinken mit Buchpreiskandidaten in der Bierbar Gleis 8 und Erinnerungen an Universalschraubenschlüssel: Der Schriftsteller Clemens Meyer lebt in Leipzig - der Ausfall der Buchmesse hat ihn inspiriert.