Literaturnobelpreis Antisemitismus-Vorwürfe gegen Annie Ernaux

Außerdem habe Ernaux im Mai 2019 zusammen mit über 100 anderen französischen Künstlerinnen und Künstlern einen Brief unterzeichnet, in dem sie zum Boykott des Eurovision Song Contest aufrief, der in Tel Aviv stattfand. Die Künstler forderten das französische Fernsehen auf, die Veranstaltung nicht zu übertragen.

2018 habe Ernaux gemeinsam mit etwa 80 anderen Kulturschaffenden einen Brief unterschrieben, der sich darüber empörte, dass das Image des Staates Israel in Frankreich beschönigt dargestellt werde. In einem anderen Brief sei die Freilassung des libanesischen Aktivisten Georges Abdallah gefordert worden.