In einer nachfolgenden Rede zur Preisverleihung ging die Autorin auf die Vorwürfe nicht weiter ein. Sie schreibe, um ihre »Rasse zur rächen«, so Ernaux: In ihrer Rede erzählte sie von ihrer Kindheit in einer Unterschichtenfamilie, wie sie sich durch ihr Studium hocharbeitete und als Frau und zweifache Mutter in ihrer schriftstellerischen Karriere angeblich immer wieder gegen Ungerechtigkeiten kämpfte. Die Literatur sei ein »Raum der Emanzipation«.