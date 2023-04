Im Falle der Biographie oder Autobiographie handelt es sich naturgemäß meistens um Promis, die sich in ein schlechtes Licht gerückt fühlen.

Bei Dieter Bohlen war es etwas anders: Bohlen, selbst ein Promi, musste in seinem eigenen Buch »Hinter den Kulissen« auf der Frankfurter Buchmesse noch schnell Passagen schwärzen lassen, weil gleich von mehreren Personen einstweilige Verfügungen eingegangen waren. In all diesen Streitigkeiten ist aber zumindest klar: Alle sind sich darüber einig, um wen es überhaupt geht.

Fiktion und Realität: Mann und Biller

Die kniffligste und interessanteste Variante des Buchverbots ist natürlich die: Erkennt sich jemand in einem Roman wieder und fühlt sich falsch oder beleidigend dargestellt? In solchen Verhandlungen geht es ums Ganze: Die Kunstfreiheit, Fragen von Literarizität, ästhetische und demokratische Grundprinzipien. Berühmt sind in Deutschland zwei Fälle, die einzigen, in denen das Verfassungsgericht sich mit diesen Fragen beschäftigt und in beiden Fällen gegen die Kunst entschieden hat.

1971 bestätigte Karlsruhe, was zuvor schon Zivilgerichte entschieden hatten: Das Buch »Mephisto. Roman einer Karriere« von Klaus Mann durfte nicht verkauft werden. Geklagt hatten die Enkel des Schauspielers Gustaf Gründgens, die die Persönlichkeitsrechte ihres Großvaters verletzt sahen. Das Verfahren, oder, wie es einmal im SPIEGEL hieß, »Der Rechtsstreit um das nahezu drei Jahrzehnte alte Buch eines Toten über einen Toten« schrieb Geschichte und legte auch den Grundstein für das zweite große Literaturverfahren dieser Art: »Esra« von Maxim Biller ist bis heute das erste was einem einfällt, wenn es um literarische Rechtsstreitigkeiten geht.

Biller hatte in seinem Roman »Esra« über eine gleichnamige Protagonistin geschrieben. Das Buch ist 2003 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, demselben Verlag, der auch »Noch wach?« von Stuckrad-Barre veröffentlicht. Allerdings klagten eine Frau und deren Mutter, die sich als Esra und deren Mutter im Roman wiedererkannten. Es ging durch alle Instanzen, bis Karlsruhe zu dem auch heute umstrittenen Urteil fand: Die Frau hat Recht, die Mutter aber nicht. Das Buch durfte nicht verkauft werden.

Erst im Februar diesen Jahres jährte sich das Erscheinen von »Esra« zum 20. Mal, es gab einige Texte dazu, die das Urteil verurteilten und das Buch feierten. Liest man sich das durch, denkt man zwangsläufig an den armen Ernest Pinard, der schon vor über 150 Jahren hätte wissen müssen, dass ein Verbot niemals ein Werk zum Schweigen bringen kann. »Esra« umweht bis heute eine geheimnisvolle Aura. Wer hat es gelesen? Wer hat eines der wenigen Exemplare im Regal? Wird es vielleicht doch irgendwann noch einmal veröffentlicht? So schlimm es für einen Schriftsteller sein muss, wenn seine Kunst verboten wird – zum Verstummen gebracht wird so niemand.