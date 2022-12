Stepanovas Werk sei »unablösbar in der Gegenwart und in der russischen Sprache« von Alexander Puschkin über Ossip Mandelstam bis Marina Zwetajewa verankert und »zugleich ein Hallraum der Weltliteratur, in dem Dante, Goethe und Walt Whitman ebenso anwesend sind wie Ezra Pound, Inger Christensen und Anne Carson«. Obwohl sie in ihren Gedichten in den Abgrund schaue, bleibe ihre große Hoffnung die Sprache. »Sie verhilft dem nicht-imperialen Russland zu einer literarischen Stimme, die es verdient, in ganz Europa gehört zu werden.«