König Charles III. hat den verstorbenen britischen Schriftsteller Martin Amis in den Ritterstand erhoben. Der Autor bekannter Romane wie »Gierig« und »Pfeil der Zeit«, der die Royals einst als »Spießer« bezeichnet hatte, steht auf der am Freitagabend veröffentlichten ersten Ehrenliste anlässlich der Geburtstagsfeier des neuen britischen Königs. Amis nahm die Ehrung demnach im Mai kurz vor seinem Tod im Alter von 73 Jahren in seinem Haus in Florida entgegen. Laut der Ehrenliste handelte es sich dabei um den 18. Mai – nur ein Tag, bevor Amis starb. Posthum hätte er nicht mehr zum Ritter ernannt werden können.