Martin Walsers "Mädchenleben" Grotesk aus der Zeit gefallen

Schon in seinen jüngsten Titeln thematisierte Martin Walser Fragen von Religiosität und Theologie. Sein neues Buch, eine Legende, berichtet von einem Fall: Die Entwicklung von Sirte Zürn zur fanatischen und wundersamen jungen Frau, die einem Raben das Sprechen und Singen (von Kirchenliedern) beibringt, ein Martyrium durchlebt und nach Überzeugung ihres Vaters und eines Lehrers die Kriterien einer Heiligsprechung erfüllt.

Zürn? Walser-Leser erinnern sich: Gottlieb Zürn ist bekannt aus seinen früheren Romanen "Die Jagd" (1968), "Das Schwanenhaus" (1980) und "Augenblick der Liebe" (2004). Der Immobilienmakler und Ingenieur in der Rüstungsindustrie vergöttert seine in eine religiöse Parallelwelt abdriftende Tochter und findet in seinem Untermieter, dem Lehrer Anton Schweiger, den Protokollanten der wunderlichen Merkwürdigkeiten.

Schweiger wird - im Gegensatz zu seinem Namen - zum redseligen Erzähler, er ist dem Mädchen von zunächst 13, am Ende des Buches gut 20 Jahren, verfallen, ja, hörig, durchaus nicht frei von alterserotischen Andeutungen, gesteht er doch, er habe "Sehnsucht nach diesem Mädchen wie nach nichts sonst".

Und Sirte, die dem "sogenannten Zimmerherrn" Anton Schweiger eher schreibt als dass sie mit ihm redet, formuliert: "Je weniger Sie von mir verlangen, desto weniger lebe ich. Ich träume davon, alles für Sie tun zu dürfen".

Doch Schweiger bleibt Beobachter und wird Zeuge unappetitlicher Szenen im Haushalt Zürn. Der Vater vergewaltigt und schlägt seine Frau, Sirtes Schwester Karla spielt eine Nebenrolle, und von Sirte, die immer mal wieder verschwindet und wieder auftaucht, heißt es, ihr fehle der Geruchssinn.

Sie will Jesus begegnet sein, der ihr einen goldenen Ring auf den kleinen Finger gesteckt habe. Während Fachärzte eine "Anoxeria mentalis et nervosa", gar eine schizophrene Psychose diagnostizieren, versteigen sich Schweiger und Vater Zürn in das Projekt Heiligsprechung.

Es bleibt der Legende vorbehalten, sich auf Eigenheiten und vermeintliche besondere Wirkungen der Heldin beziehungsweise Heiligen zu fokussieren, ihr Umfeld im Nebel des Ungefähren zu belassen, die Leserinnen und Leser auf Holz- und Nebenwege zu führen.

Es mangelt dem schmalen Bändchen von gerade einmal 90 Seiten nicht an Anekdoten und ironischen Pointen. Doch die Sirte-Erzählung gerät zu einer grotesk aus der Zeit gefallenen Story, bei der es Walser vor allem auf die Briefe und Sentenzen seiner Titelfigur anzukommen scheint, liefern diese doch Sätze, die sich bekenntnishaft lesen lassen: "Meine Sätze sind Seile über Abgründen. Beziehungsweise, sie sind auch Seiltänzer, die auf den Seilen über dem Abgrund ihre Kunst vorführen". Oder: "Jeder Tänzer hinkt, wenn er nicht tanzt" und "Die Sprache führt ganz von selbst zur Erschaffung von so etwas wie Gott... Das höchste Wesen, das wir haben, ist also aus Sprache".

Schreibt Sirte. Verrät aber auch die fundamentale Poetologie des sich treu bleibenden Autors Martin Walser. Der scheut den Abgrund so wenig wie die Theologisierung der und also seiner eigenen - nicht selten ironischen - Sprachartistik.