Legendär war auch Walsers Fehde mit dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, die mit Walsers Roman »Tod eines Kritikers« zum wohl berühmtesten Streit der Nachkriegsliteratur avancierte. Walser sah sich von dem Kritiker »aus der deutschen Literatur vertrieben« und setzte sich gegen Reich-Ranicki auch literarisch zur Wehr.

Im Jahr 2004 wechselte Walser mit allen seinen Werken vom Suhrkamp Verlag zum Rowohlt Verlag – vor allem wohl, weil er sich in seinem Streit mit Reich-Ranicki nicht unterstützt gefühlt hatte. Walser inszenierte seinen Abschied in einem offenen Brief als Abrechnung.

Seine gesammelten erzählerischen, dramatischen und essayistischen Werke, seine Fotos und Computerdateien, aber auch die private Bibliothek hatte Walser 95-jährig dem Deutschen Literaturarchiv (DLA) in Marbach als sogenannten Vorlass übergeben. Es waren 75.000 handschriftliche Seiten, darunter 75 Tagebücher, die Walser seit den Fünfzigerjahren führte.