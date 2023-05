Masha Gessen identifiziert sich als nicht-binär. Gessen zählt zu den schärfsten Kritiker:innen Wladimir Putins im intellektuellen Spektrum der USA. Für das Russland-Buch »Die Zukunft ist Geschichte« erhielt Gessen den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. Die Entscheidung des PEN ist für Gessen ein Verrat an seinen eigenen Prinzipien. Der PEN hätte nicht tolerieren dürfen, dass Gäste nicht sprechen dürfen, »weil jemand anderes das nicht will«.

Gessen will allerdings Mitglied des PEN bleiben und weiterhin an einem Journalismusprojekt arbeiten, das der Verband im April angestoßen hatte. Das Russian Independent Media Archive sammelt historische Medienveröffentlichungen aus Russland, die verloren zu gehen drohten. An der jährlichen Gala des PEN am Donnerstag in New York will Gessen allerdings nicht teilnehmen. »Es würde sich seltsam und traurig anfühlen, hinzugehen«, sagte Masha Gessen der Agentur Associated Press.