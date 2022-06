Ein weiterer Rücktritt bei der krisengeschüttelten Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland: Die Autorin Maxi Obexer, die gemeinsam mit Josef Haslinger nach der turbulenten Jahrestagung in Gotha interimistisch den Vorsitz der deutschen Sektion der internationalen Organisation übernommen hatte, ist von ihrem Amt als Interimspräsidentin zurückgetreten. »Für den essentiell wichtigen Neuanfang zu sorgen«, so Obexer in einem Brief an die PEN-Mitglieder, der dem SPIEGEL vorliegt, sei »zurzeit nicht durchführbar«.