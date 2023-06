Elke Heidenreich, Autorin und Kritikerin

»Woran erinnert Sie das Bild auf diesem Buch? Natürlich an Edward Hopper. Und was soll ich Ihnen sagen? Es ist ein Bild von Edward Hopper, auf diesem Roman von Christine Dwyer Hickey. »Schmales Land«, im Unionsverlag erschienen.

Der Maler Edward Hopper, den kennen Sie. Der Maler der Einsamkeit, der scharfen Schatten. Und auch hier sieht man ja ein Paar Sitzen vor seinem Sommerhaus. Die Sonne geht unter, wirft lange Schatten, und die beiden haben sich ganz offensichtlich nichts zu sagen. Zwischen den beiden ist alles gelaufen. Und eigentlich erzählt das Buch genau das. Und es ist tatsächlich das Ehepaar Hopper, von dem erzählt wird, obwohl in dem ganzen Roman nicht ein einziges Mal der Name Hopper fällt.

Man ist in Cape Cod, in einem Urlaubsort am Meer, und all die Familien, die da Urlaub machen, wissen, wer die Hoppers sind und nennen sie Mr. und Mrs. H – H, das englische H. Und Mr. Mrs. H leben in ihrem Haus, von den anderen von ferne betrachtet. Man weiß, wie viel Erfolg er hat. Welterfolg. Seine Bilder werden überall ausgestellt, und wir sehen nun in das Leben dieses Ehepaars. Und sie ist eine kleine, er ist ein großer, stiller, magerer Mann; sie ist eine kleine, quirlige, etwas bitter gewordene Frau, denn sie hat das Pech: Sie ist auch Künstlerin, sie malt. Aber, wie er sagt: Sie hat kein Talent, und ihre Bilder werden nicht gekauft, nicht genommen und sie verbittert daran. Und sie ist böse. Und dann ist ihnen beiden auch verwehrt geblieben, ein Kind zu kriegen.

Und so hängen sie aneinander, einerseits natürlich mit Respekt und Höflichkeit, und andererseits sind ganz tiefe Kluften und die Einsamkeit, die er malt in seinen Bildern, die wird zwischen diesem Ehepaar deutlich. Und davon handelt dieses Buch von diesem Sommer am Meer bei den Hs.

Und es wird noch eine andere Geschichte parallel erzählt, die von dem deutschen Jungen Michael, der jetzt Michael heißt, ein Junge, der den Krieg mit Mühe und Not überlebt hat. Seine ganze Familie ist tot, denn das Buch spielt 1950, muss ich dazu sagen. Und dieses Bild ist ja irgendwie auch ein Bild aus den 50er Jahren, oder? Könnte man sagen.

Und dieser Michael, Michael war in einem deutschen Waisenhaus, fünf Jahre nach Kriegsende und wurde von einem amerikanischen Ehepaar adoptiert. Er ist jetzt so in der Vorpubertät, elf, zwölf Jahre alt. Und die kommen mit dem überhaupt nicht klar, denn der muss grauenhafte Dinge erlebt haben. Das wird einmal kurz angedeutet: Leichenberge, in denen noch Menschen leben. Und das hat dieses Kind alles mitgekriegt. Der ist ein völlig verstörter Junge.

Er wird jetzt zu einer Familie gegeben, die ein Ferienhaus hat in Cape Cod und die auch einen Sohn haben in seinem Alter. Und mit dem soll er sich anfreunden. Und das klappt überhaupt nicht. Die beiden können sich auf den Tod nicht leiden und Michael, Michael zieht sich immer mehr zurück, baut sich eine kleine Höhle am Strand und freundet sich mit dieser etwas schwierigen Mrs. H an und das ist eigentlich schon alles.

Es ist ein Buch über Einsamkeit, über Momente des Glücks, über das Meer, über Nähe, über Ruhm und die Schattenseiten des Ruhms. Und das ist ein wunderbar zu lesender Roman. Schmales Land von Christine Dwyer Hickey, Unions Verlag. Das sollten Sie mitnehmen und am Meer in aller Ruhe lesen. Es ist ein ein friedliches, ein freundliches Buch, auch wenn keine glücklichen Menschen darin vorkommen. Aber wer ist schon immer glücklich?

So, und das zweite, das ich habe, hat auch mit dem Meer zu tun. Volker Weidermann, der so lange hier beim Spiegel war und mich hierher gebracht hat, dass ich hier jetzt sitze und Spiegel Online Bücher vorstelle. Aber nicht deshalb stelle ich sein Buch vor, sondern weil es so wunder, wunder, wunderschön ist. Es heißt »Mann vom Meer« und es geht wirklich um die Familie Mann.

Es geht nicht nur um Thomas Mann, es geht um die ganzen Manns und ihr Verhältnis zum Meer. Und wir haben ja gedacht, das wir über den Großschriftsteller Thomas Mann alles schon wissen. Aber Weidermann weiß mehr und dröselt akribisch auf, und zwar nicht als germanistischer Oberlehrer, sondern als Liebender der Literatur, kleinste Hinweise aus dem Werk von Thomas Mann, aus dem Leben der ganzen Mann-Familie, was alles mit dem Meer zu tun hat.

Sogar bei beim Zauberberg, Hans Castorp, findet er Bilder, wie Hans Castorp im feinen Pulverschnee versinkt, und er denkt, es könnte auch der Strand, der weiße Strand der Ostsee bei Travemünde sein, wo die Manns ja immer waren.

Also das ist ein Buch, in dem man sich richtig verlieren kann. Ich habe es atemlos mit Glück und Liebe an einem Nachmittag gelesen, denn das ist so toll, was der Weidermann alles entdeckt, wie er das beschreibt, wie sich das Meer durch das Werk und das Leben der gesamten Familie-Mann zieht.

Schon die Mutter von Heinrich und Thomas kam ja aus Brasilien, aus einem Haus am Meer, nachdem sie ihr Leben lang Sehnsucht hatte. Dann die Kindheitsurlaube Lübeck, Travemünde, Lübecker Bucht, Ostsee. Die ersten Blicke von Thomas Mann auf schöne Jünglinge in Badeanzügenm, wie auch später. Katja hat diese Blicke sehr wohl immer bemerkt. Und nicht nur das Persönliche, sondern auch im Werk, wie es auftaucht. Erinnern Sie sich, Toni Buddenbrook, die unglückliche Toni. Einmal erlebt sie eine große Liebe mit Morten, natürlich am Meer. Und danach hat sie diese grässlichen Ehen mit Herrn Grünlich und Herrn Permaneder.

Aber einmal war sie glücklich: am Meer. Und was das Meer mit den Menschen macht, es fordert das Äußerste von ihnen, es fordert Kraft. Es gibt aber auch Kraft, es weckt Sehnsüchte, es sind Enttäuschungen, die entstehen. Und es ist einfach toll, wie der Weidermann quer durch das ganze Mann-Werk findet, was alles mit dem Meer passiert, bis hin zu Elisabeth Mann-Borghese, die ja Meeresforscher war und viel für die Meere, der Erhaltung der Weltmeere getan hat. Das wahrscheinlich einzig glückliche Kind aus dieser Mann-Familie.

Und das ist so voller Wärme und voller Wissen geschrieben ist es ein Seelen-Buch, ein ganz liebevolles Buch, das wir in Zeiten von Krieg, Naturzerstörung und schlechten Nachrichten wirklich brauchen, weil es uns nicht nur die Liebe zum Meer wieder lehrt, sondern auch die Liebe zur Literatur und dazu, was Literatur alles kann und an feinsten Seelenströmungen aufspürt. Ein großartiges Buch von meinem, zwar Freund, aber nicht deshalb großartig, Volker Weidermann, was er hier geliefert hat und hinten drauf: Thomas Mann im Bademantel. Auch mal schön zu sehen. Ein gar nicht so bekanntes Bild.

Und jetzt zeige ich Ihnen mal was. Gucken Sie mal! Wissen Sie noch, was das ist? Reclam-Heftchen. Dieses ist Gottfried Keller, »Romeo und Julia auf dem Dorfe«. Das habe ich tatsächlich neulich gelesen. Und zwar war ich in der Schweiz in einem Hotel, und Gottfried Keller ist ein Schweizer Dichter. Und auf dem Kopfkissen lag dieses Reclam-Heftchen.

Und ich habe gedacht, ach, wie in meiner Jugend. Als ich aufs Gymnasium kam 1953, da haben wir kein Geld gehabt für Bücher, da habe ich die großen Klassiker alle im Reclam-Heftchen gelesen.

Das erste Reclam-Heftchen war: 1867, Goethes »Faust«. Den habe ich natürlich auch als Reclam-Heft, aber nicht in der ganz alten Ausgabe.

Die haben sich im Laufe der Jahre verändert. Früher kosteten sie 60 Pfennig in meiner Jugend, jetzt kosten sie 2,80€. Aber ich kann Ihnen nur sagen, Sie müssen ja nicht unbedingt Gottfried Keller lesen. Es ist schon etwas gealtert, aber immer noch schön.

Wenn Sie beim Arzt sitzen, im Wartezimmer, lesen Sie nicht diesen Königshausscheiß oder welches Model wieder 30 Kilo sofort abgenommen hat, nach einer Geburt, innerhalb von zwei Tagen.

Lesen Sie mal wieder ein Reclam-Heftchen. Ist klein, ist leicht, ist billig, kostet 2,80€, passt in jede Tasche, macht glücklich. Und so viel für heute. Und das nächste Mal, Ende Juni, hoffe ich, dass ich noch einen Schwall Urlaubsbücher für sie habe. Dann kommt eine Sommerpause und dann kommt der ganze Stapel vom Herbst. Es nimmt ja kein Ende.«