Elke Heidenreich, Autorin und Buchkritikerin

Claire Keegan ist drin. Sie ist Mitte 50. Und sie schreibt so feine und feinsinnige und hintergründige und doppelbödige Bücher, dass sie beim Steidl Verlag ganz genau richtig ist. Der macht nämlich nicht nur intellektuell leuchtende und verrückte Sachen, sondern der gestaltet sie auch mit am schönsten. Wenn wir uns jetzt mal einen Moment Lothar Schirmer von Schirmer und Mosel wegdenken. Bei Steidl ist immer alles elegant: der Druck, das Papier, das Titelbild. Gucken Sie mal: Leineneinband. Claire Keegan »Das dritte Licht.« Diese Autorin passt genau zum Steidl Verlag. Das schmale Buch erzählt eine herzzerreißende Kindheitsgeschichte. Da fährt ein Mädchen in der Pubertät morgens mit seinem schweigsamen Vater durch Irland, über die Dörfer in ein Dorf, in dem entfernte Verwandte wohnen. Sie wird weggegeben, weil zu Hause die Mutter schon wieder mal schwanger ist. Das nächste Kind wird erwartet, und da steht sie im Weg. Und dann soll sie auf eine Zeit lang zu Verwandten. Man kennt sich noch gar nicht. Und dann kommt sie da an mit dem Vater, der sich darum bemüht, so schnell wie möglich wieder wegzukomme und vergisst sogar, ihren Koffer auszuladen. Und sie kommt in eine völlig andere Welt. Sie kommt in eine Welt, wo ein Ehepaar liebevoll miteinander umgeht, miteinander redet, zusammen am Tisch sitzt und isst, wo sie auch gut mit ihr umgehen, sie gut behandeln, liebgewinnen, in eine leuchtende Welt, in die das Kind eintaucht, die sie so überhaupt nicht kannte.

Sie wird ernst genommen, sie wird neu eingekleidet, sie hilft ein bisschen mit, aber sie muss nicht arbeiten wie zu Hause. Und wir ahnen es schon: Es wird umso bitterer, als eines Tages der Vater kommt und sie genauso schweigend, wie er sie abgeladen hat, auch wieder abholt und sie wieder nach Hause bringt. In ein Zuhause, in dem jetzt noch ein Kind mehr ist und in dem alles schroff und ärmlich ist. Und es zerreißt uns das Herz, dass sie da wieder hinmuss. Denn wir wissen unter anderem auch von Annie Ernaux, Didier Eribon, von Édouard Louis, aber auch von Leuten wie Christian Baron oder Behzad Karim Khani, wie wichtig Herkunft ist und wie viel das ausmacht, aus was für einem Haus man kommt und wie wenig Chancen man im Leben hat, wenn man aus einem Haus kommt, wie dieses Mädchen, das wieder zurückmuss nach Hause. Und das Buch erzählt das so fein mit so vielen Zwischentönen und so virtuos, dass einem beim Lesen schier der Atem stockt, von all dem, was im Grunde noch in diesem schmalen Buch ungesagt bleibt. Grandios.

Und dann habe ich heute auch mal wieder was Altes für sie. In diesen Tagen flatterte mir, eigentlich eher eine Broschüre als ein Buch, ins Haus. Farber & Farber heißt der Verlag. Die Illustrationen dazu sind von Vera Gericke. Und es sind einfach nur fünf Erzählungen von Émile Zola, die sich alle ums Sterben drehen. Das sagt ja schon der Titel »Wie man lebt, so stirbt man«. Demnach sterbe ich, umgeben von Weinflaschen und Büchern. Lustig – irgendwie, irgendwann an meinem Klavier oder so. Aber hier, er erzählt: wer immer geizig ist, der stirbt auch so, dass er beim Sterben noch unterm Kopfkissen den Schlüssel zum Vorratsschrank hat. Wer immer arm war, der stirbt auch arm. Und er erzählt zum Beispiel von einem Ehepaar, sehr reiche, sehr gute Verhältnisse, aber dieses Ehepaar ist sich vollkommen egal, sie beachten sich gar nicht.

Und nun stirbt der Mann. Und während er zum Friedhof gefahren wird, mit 1000 Leichenwagen und Kerzen und Blumen, unterhalten sich die Leute schon und erzählen Witze und Anekdoten. Und kein Mensch denkt irgendwie über ihn nach und alle stehen am Grab und wollen so schnell wie möglich wieder weg. Und die Gattin ist erst gar nicht mitgefahren. Die liegt zu Hause auf dem Kanapee und tut, als wäre sie unpässlich und untröstlich und traurig. Aber in Wirklichkeit denkt sie gut, nun ist er tot, nun fängt ein schönes neues Leben an. Das ist ein wunderbares Buch. Fünf Erzählungen, frühe Erzählungen von Émile Zola, von dem wir wissen er war ein blendender Journalist. Er war auch linker Aktivist, befreundet mit Flaubert und Turgenjew. Und hier, in diesem kleinen Prosastück, sieht man schon die Meisterschaft seiner späteren großen Werke. Das sind einfach kleine Lehrstücke, die davor warnen, was Geiz, Armut, Gier, Gleichgültigkeit aus Menschen machen können, nämlich das Leben vergiften bis in den Tod. Eine kleine Kostbarkeit, liebevoll gestaltet. Und wenn noch jemand mal Korrektur gelesen hätte und zwei, drei dämliche Druckfehler gefunden, dann wäre es noch schöner. So, das war's für heute. Die Frühjahrsproduktion rollt an, wir bleiben am Ball.