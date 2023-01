Elke Heidenreich

»So, heute habe ich mich mal neben einen gewaltigen Blumenstrauß gesetzt, damit wir es alle ein bisschen schöner haben in diesem langen, dürren, kalten Winter. Und ich habe zwei Bücher für Sie gelesen. Das eine ist von Lukas Hartmann. Es heißt »Ins Unbekannte«, bei Diogenes erschienen. Lukas Hartmann kennen Sie, ein Schweizer Autor. Untertitel ist: »Die Geschichte von Sabina und Fritz«. Sabina und Fritz kennen sich nicht, begegnen sich nie. Aber ihre Geschichten haben doch Parallelen miteinander. Sabina ist Sabina Spielrein, also eine Figur, die es wirklich gegeben hat. Das war eine russisch-jüdische junge Frau, die von ihren reichen Eltern in Russland in die Schweiz geschickt wurde, ins »Burghölzli«. Das »Burghölzli« war eine der ersten psychiatrischen Kliniken. Dort wirkte C.G. Jung – und er sollte diese junge Frau behandeln. Die galt nämlich als Hysterikerin, sie schmiss sich auf den Boden und schrie und tobte. Sie war in der Pubertät »hysterisch« geworden und wurde nun zur Behandlung in die Klinik geschickt. Und sie findet ihn toll, diesen C.G. Jung, und er findet sie irgendwie auch sehr interessant. Und es passiert das, was eigentlich niemals passieren darf: Ein Psychiater und seine Patientin dürfen keine Beziehung eingehen, das tun die beiden aber. Sie gehen eine Liebesbeziehung ein. Da mischt sich noch Sigmund Freud ein, dessen Schüler C.G. Jung war. Es gehen Briefe hin und her, und es gibt Beschimpfungen und Tränen, C.G. Jung ist verheiratet, ein großes Drama. Irgendwann ist dieses Drama zu Ende. Sabina gilt als geheilt. Sie studiert selber Psychologie und geht zurück, weil sie heimwehkrank ist nach Russland, heiratet, kriegt zwei Töchter und arbeitet in Russland als Psychiaterin. Das ist die Zeit nach der Revolution, in der Russland in der Umwälzung ist und jeder was dazu beitragen will – so auch sie –, dass diese neue Sicht auf das Leben, dieses neue Volk, dieses neue Land blüht. Aber das geht nicht gut. Sie ist Jüdin, es ist Krieg, es ist Terror. Und irgendwann wird sie abgeholt und landet mit ihren beiden Töchtern, 1942, in einem Lager und wird umgebracht. Parallel dazu wird erzählt die Geschichte von Fritz Platten. Fritz Platten ist glühender Kommunist aus der Schweiz, und er gehörte zu den Männern, die es Lenin ermöglicht haben, im plombierten Waggon durch die Schweiz und durch Europa zu reisen, nach Russland, um dort Revolution zu machen und tüchtig zuzuschlagen. Und auch Fritz Platten, der so sehr an den Kommunismus glaubt, landet irgendwann in den stalinistischen Fängen und in den Lagern und wird auch 1942, genau wie Sabina Spielrein im Lager umgebracht. Also sie sind sich nie begegnet, aber ihre Geschichten haben Parallelen – in einer Zeit, in der Menschen ihre Träume und Hoffnungen nicht so leben konnten, wie sie eigentlich wollten. Und das beschreibt Lukas Hartmann mit sehr viel Empathie, sehr leise, sehr vorsichtig und, wie ich sicher annehme, sehr gründlich recherchiert. Ein feiner kleiner Roman. Und dann trudelte mir dieses gerade ins Haus. Annie Ernaux, »Der junge Mann«, bei Suhrkamp erschienen. Ganz groß geschrieben, gucken Sie mal diese Schrift schon allein. Auf Seite neun fangen wir an zu zählen, bei Seite 30 ist schon wieder Schluss. Also es sind gerade mal so 30 Seiten. Maximal würden die eine halbe Zeitungsseite füllen, denke ich mal, und es ist schon etwas Hype, uns das als Buch für 15 € zu verkaufen. Aber es ist die Nobelpreisträgerin. Und wir wissen, Annie Ernaux hat immer als Ethnologin ihrer selbst an ihrem eigenen Leben entlang geschrieben, also über ihre Herkunft aus einfachen Verhältnissen, ihr Studium, wie sie es schaffte eben rauszukommen, ihre Ehe, ihre Freundschaften. Also etwas lieblos gesagt, könnte man sagen: mein Elternhaus, meine Mutter, mein Vater, meine tote Schwester, mein Studium, mein Mann, meine Abtreibung. Und jetzt der junge Mann, meine Affäre, die ich mit 54 Jahren hatte, mit einem 30 Jahre jüngeren Mann. Das beschreibt sie. Und ich bin ja immer mehr für die großen, deftigen Erzähler. Also ich hätte den Nobelpreis, habe ich ja schon mal gesagt, mehr für Don DeLillo oder Thomas Pynchon oder Hanya Yanagihara gewünscht. Aber nun hat sie ihn und ich muss sagen, sie schreibt sehr präzise, da sitzt jedes Wort, sie schreibt klug. Es ist alles etwas dürftig und mir etwas zu persönlich, aber wie es geschrieben ist, ist gut. Und dafür will ich Ihnen ein Beispiel geben. Und dieses Licht, was wir hier brauchen zur Aufzeichnung, blendet mich so, dass ich eine Taschenlampe dazu nehme. Wundern Sie sich also nicht, denn sonst kann ich das nicht lesen. Was ich Ihnen jetzt aber als Stilbeispiel unserer Nobelpreisträgerin vorlesen möchte: »Mein Körper hatte kein Alter mehr. Erst der zutiefst missbilligende Blick der Gäste am Nebentisch im Restaurant rief es mir wieder in Erinnerung. Ein Blick, der mich gerade nicht mit Scham erfüllte, sondern mich darin bestärkte, meine Beziehung zu einem Mann, der mein Sohn hätte sein können, nicht zu verstecken. Wenn jeder Mittführzigjährige eine junge Frau an seiner Seite haben konnte, die offensichtlich nicht seine Tochter war, ohne Missbilligung zu erregen. Aber bei der Betrachtung des älteren Paares am Nebentisch ging mir auf, dass ich mit einem 25-jährigen zusammen war, um nicht ständig das gezeichnete Gesicht eines Mannes in meinem Alter vor mir zu haben, das mein eigenes Älterwerden mir zeigen würde. Neben Aasgesicht war auch meins jung! Männer wissen das seit ewigen Zeiten. Also sah ich nicht ein, warum ich es mir hätte versagen sollen«. Diese Haltung an ihr gefällt mir wieder gut. Was die Männer können, können wir auch. Und das beschreibt sie eigentlich sehr schön hier, mit ganz wenigen Worten. Dieser junge Mann, der in ihr Leben tritt. Und als sie wieder anfängt, ein neues Buch zu schreiben, wird der junge Mann abserviert. Weil dann ist ihr das Schreiben wichtiger und dann hat sie dazu schon gar keine Lust mehr. Im Moment erscheinen ganz viele neue Bücher. Die sind alle so Mitte Februar auf dem Markt und wir gucken und lesen. Ich habe schon einiges im Auge für sie und wir machen unverdrossen weiter. Und bis dahin gönnen wir uns manchmal ein paar Blumen. Bis dann.«