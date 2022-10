Elke Heidenreich, Kritikerin und Buchautorin

Die Brüder Jules und Edmond de Goncourt waren im 19. Jahrhundert berüchtigte Tagebuchschreiber. Sie lebten in Paris, wurden in der feinen Gesellschaft oft eingeladen und haben alles akribisch notiert: Peinlichkeiten, Affären, Intimes. Sie waren eigentlich keine Klatschtanten, sie waren wirklich sehr gescheite Chronisten der Zeit. Und lange nach ihrem Tod sind die Tagebücher veröffentlicht worden und vor einigen Jahren auch in Deutschland. Zwölf Bände mit Tausenden von Seiten. Dies ist Band vier.

Ich lese Ihnen mal vor, das ist so herrlich bösartig, intelligent, so schön, wie sie schreiben. Ein paar kleine Stichproben: »Jetzt, da die Aristokratie nur noch aus Unkraut, Putzwolle, zu Millionären gewordenen Weberknechten aus Lyon und durch die Börse zu Geld gekommenen Leuten besteht, brauchen die Dinge nicht mehr fein, delikat, exquisit zu sein. Sie müssen nur noch den Anschein von Reichtum und Unerschwinglichkeit haben. Das grässliche Essen der Restaurants heutzutage ist davon der schlagende Beweis.« Ist das nicht schön? Und wir bleiben gleich noch mal beim Essen mit einem wunderbaren Bonmot, was mir auch sehr gut gefallen hat. »Ein trauriger und ekelhafter Gedanke: Die meisten Einfälle hat man beim Dessert. Der Geist entsteht aus der Scheiße, die sich zu bilden beginnt.« Und noch ein letztes, darüber wie wichtig, und das wussten Sie, Kunst und Kultur sind: »Ohne Kunst wird alles zu Moder und geht zugrunde. Sie ist der Einbalsamierer des toten Lebens. Und ein wenig Unsterblichkeit hat nur das, was sie berührt, beschrieben, gemalt oder in Stein gehauen hat.« Tolle Jungs, diese Brüder Goncourt, die immer zusammenlebten ihr Leben lang, wie siamesische Zwillinge.

Und nach dem Tod der Mutter hatten sie ein Dienstmädchen, und das hieß Rose. Und sie, die alles beobachtet, die alles bemerkt haben, bemerken nicht, dass diese Rose neben ihnen ein Doppelleben führt. Sie ist verstrickt in eine Liebesgeschichte, in eine Affäre mit einem nutzlosen Mann. Sie bekommt ein Kind von ihm – die Brüder merken es nicht. Sie gibt das Kind weg aufs Land, das Kind stirbt. Sie besucht es oft an ihren freien Abenden oder Tagen. Das Kind stirbt, sie begräbt es, sie weint – die Brüder merken nichts. Und am Ende bestiehlt sie die Goncourts nach Strich und Faden, um dem Geliebten weiterhin ein schönes Leben zu ermöglichen. Die Brüder merken nichts, und das darf doch nicht wahr sein. Und als Rose dann eines Tages stirbt und sie erfahren, was sie hinter ihrem Rücken alles gemacht hat, schreiben sie zusammen, so wie sie immer alles zusammen gemacht haben, einen Roman. Und der heißt »Germinie Lacerteux«. Den kann man noch kriegen, in deutschen Ausgaben heute, in verschiedenen Ausgaben. Und die Einleitung ist eigentlich sehr schön von den Brüdern Goncourt, die lese ich Ihnen mal vor. »Vorrede zur ersten Auflage: Wir müssen das Publikum um Verzeihung bitten, dass wir ihm dieses Buch darbieten und es darauf aufmerksam machen, was es darin finden wird. Das Publikum liebt Romane, die Unwahres berichten. Dieser Roman beruht auf Wahrheit. Es liebt die Bücher, die so tun, als führten sie in die gute Gesellschaft ein. Dieses Buch kommt von der Straße. Es liebt kleine neckische Werkchen, Memoiren junger Mädchen, Alkovengeheimnisse, erotische Schmutzereien. Das Anstößige, das sich in den Schaufenstern der Buchläden im Bilde breitmacht. Was es hier lesen wird, ist ernst und rein. Man erwarte nicht die nackte Wiedergabe der Sinnenlust. Die folgende Studie ist eine klinische Untersuchung der Liebe.« Nun fragt sich, ob wir heute eine klinische Untersuchung der Liebe aus dem 19. Jahrhundert noch lesen wollen. Es ist natürlich ein intelligentes Buch, das waren einfach tolle Jungs, die beiden Goncourts, aber heute lesen wir das so gerne nicht mehr. Victor Klemperer hat ein Nachwort dazu geschrieben, und er schreibt, dass es der Beginn des Naturalismus war. Denn hier wird ein Dienstmädchen mit allen Einzelheiten in seinem Leben geschildert und eben nicht die feine bürgerliche Gesellschaft. Und es ist ein wahrer Fall, und sie schreiben das zusammen, wie sie immer alles zusammen gemacht haben, diese beiden Brüder. Leider stirbt Jules schon mit 40 an der Syphilis. Edmond überlebt ihn um fast 30 Jahre, trauert sehr um ihn.

Und der Schweizer Alain Claude Sulzer hat nun ein ganz wunderbares Buch geschrieben. Das Buch heißt »Doppelleben«. Es ist klug und elegant. Und es beschreibt gleich zwei Doppelleben. Es beschreibt das Leben dieser beiden Brüder Goncourt und das Doppelleben, das das Dienstmädchen Rose unbemerkt von ihnen direkt neben ihnen geführt hat. Wie sie putzt und kocht und einkauft und alles macht und trotzdem eben ihr eigenes Leben hat, von dem sie nichts wissen. Und wir verdanken Sulzer schon eine ganze Menge schöner Romane. »Ein perfekter Kellner«, »Aus den Fugen«, »Unhaltbare Zustände«, alle lesenswert. Wir haben es hier mit einem sehr eleganten Autor zu tun, der mit einer vornehmen, anmutigen, leisen Sprache so schreibt, wie es heute kaum noch jemand kann. Und dieses Buch ist ... ist beides, ist ein Stück Zeitgeschichte und eben trotzdem ein ganz wunderbarer Roman. Und ist das alles wahr? Natürlich nicht. Baudelaire hat gesagt: »Die Einbildungskraft ist die Königin des Wahren und das Mögliche eine ihrer Provinzen.« Das steht auch vorne im Buch als Widmung. Und noch ein Hinweis darauf, wie lässig und wie souverän dieser Autor Alain Claude Sulzer ist: Er lässt sich hier abbilden. Gucken Sie mal, das ist er, als Brüder Goncourt, als Edmond und Jules. Und das finde ich schon sehr witzig vom Verlag Galiani, dass er uns so was Schönes mal bietet, so eine Volte, das macht einfach in unserem Beruf mal Spaß. Also ein sehr lesenswertes Buch, eine Perle in der Flut der Neuerscheinungen in diesem Herbst, Alain Claude Sulzer »Doppelleben«. Und jetzt kommt wie immer die Bestsellerliste. Seit ich weiß, wer die zusammenstellt, bin ich da etwas skeptisch. Ich stehe ja selber drauf. Ich stehe unter Sachbuch, weil in meinem Reisebuch einmal eine Jahreszahl vorkommt, nämlich die Gründung der Universität in Bologna. Klar, wenn die Jahreszahl drin ist, muss es ein Sachbuch sein. So gesehen ist das ja auch ein Sachbuch, weil es spielt ja im 19. Jahrhundert und Jahreszahlen kommen vor. Ach, die Bestsellerliste, lassen wir das. Gucken wir einfach mal drauf.

Drei Plätze runter geht es für Robert Galbraith. Hinter dem Pseudonym steckt, wie wir wissen, Harry-Potter-Erfinderin J.K. Rowling. Im sechsten Kriminalroman dieser Reihe zieht es das Ermittlerduo Robin Ellacott und Cormoran Strike in die, wie es heißt es, »undurchsichtige Onlinewelt«. Die Entwicklerin einer Animationsserie wird von einem mysteriösen Fan bedroht und kurz darauf tot aufgefunden. »Das tiefschwarze Herz« diese Woche auf Platz zehn.

Unverändert auf der Neun diese Woche: Mariana Leky und ihre Sammlung tragisch komischer Geschichten. Die Kolumnensammlung, die erstmals in der Zeitschrift Psychologie heute erschien, beschäftigt sich mit emotionalen Zuständen aller Art. Auch wenn die Geschichten oft traurig daherkommen, scheinen sie viele Leser*innen eher glücklich zu machen.

Karsten Dusse ist im echten Leben Rechtsanwalt und dürfte so manchem noch bekannt sein als Außenreporter der Comedy-Sendung »Freitag Nacht«. Neben Sachbüchern, die sich mit Rechtsfragen beschäftigen, schreibt Dusse seit 2018 auch Romane. Sein aktuelles Werk ist die Geschichte des Björn Diehmel, der gerade eine Achtsamkeitstherapie macht. Dann überfällt jemand seinen Therapeuten, schlägt ihn zusammen und versucht dessen Tagebuchaufzeichnungen zu rauben. Durch Zufall gelangt Diehmel an die Notizen und macht sich auf die Suche nach dem Täter. Der Therapeut war in den Achtzigerjahren ein Anhänger Bhagwans. Und so führt das Tagebuch nach Indien und in die USA – zur Wiege der Achtsamkeit sozusagen. Ein Krimi, bei dem Lebensfreude und Todesgefahr nahe beieinander liegen. »Achtsam Morden im Hier und Jetzt« – diese Woche auf Platz acht.

Stephen King ist wieder da – beziehungsweise er war nie weg. Der Kultautor liefert seit 1974 verlässlich Bestseller nach Bestseller. Auch bei seinem neuesten Werk sind sich die Kritiker*innen einig: King hat einmal mehr einen sprachgewaltigen Pageturner geliefert. In »Fairy Tale« geht es um den siebzehnjährigen Charlie, dessen Mutter früh starb und dessen Vater alkoholkrank ist. Und dann gibt es da noch den seltsamen Nachbarn Howard Bowditch, für den Charlie ab und an Gelegenheitsjobs übernimmt. Bowditch hat hinter seinem Haus einen Schuppen, aus dem oft seltsame Geräusche kommen. Charlie erzählt er, dass sich dort nicht weniger als der Eingang zu einer anderen Welt befindet. Dort erlebt der Teenager von nun an unglaubliche Abenteuer. Ein bisschen Eskapismus im Herbst gefällig? Stephen Kings »Fairy Tale« – diese Woche auf Platz sieben.

Es bleibt weiter fantastisch: Tracey Wolffs Teenie-Vampir-Saga geht in die nächste Runde. »Covet« ist der dritte Band der sechsteiligen Fantasyreihe, die sich um Grace dreht. Das Mädchen geht auf ein Internat in der Wildnis von Alaska und muss sowohl gegen starke Gegner kämpfen als auch ihr chaotisches Liebesleben meistern. Für alle, die noch immer um das Ende von »Twilight« trauern.

Mittelalterfans aufgepasst! Die Geschichte der Waringhams wird fortgesetzt. Das fiktive englische Adelsgeschlecht steht vor den Herausforderungen seiner Zeit. Hinzu kommt die Liebesgeschichte zwischen Bedric, dem Sohn leibeigener Bauern, und Adela, die als Hofdame zur Schwester des Königs geschickt wird. Krisen hat es wohl schon immer gegeben. Wem die aktuellen nicht ausreichen, der findet hier Nachschub. »Drachenbanner« von Rebecca Gablé – letzte Woche noch auf der Zwei, diese Woche auf Platz fünf. ´

Sie ist ein fester Bestandteil dieser Liste und das soll wohl auch so bleiben: Auch in der 26. Woche ist Bonnie Garmus vertreten. »Eine Frage der Chemie« – letzte Woche auf der Vier und diese Woche auf der Vier.

»Nachmittage« von Ferdinand von Schirach ist nach wie vor beliebt beim Publikum und verweilt beständig auf der Drei. In 26 Geschichten erzählt der Jurist und Schriftsteller von Beobachtungen und Begegnungen aus dem eigenen Leben. Verbunden durch einen Ich-Erzähler bringt uns von Schirach seine von Traurigkeit durchzogenen Episoden näher. Dabei geht es immer auch um die Flüchtigkeit des Glücks. Offenbar genau das Richtige für den Herbst.

Das Meer ist für Dörte Hansen Sehnsuchtsort und Drohkulisse zugleich. Warum zieht es uns immer wieder an die See oder auf eine Insel, obwohl das Meer an sich ein tödlicher Lebensraum ist? Das fragt sich die Autorin in ihrem dritten Buch. Hansen beschreibt darin das Leben einer alteingesessenen Inselfamilie auf einer fiktiven Nordseeinsel. Das Leben der Insulaner scheint unerfüllt – untereinander geredet wird wenig. Es ist eine Geschichte über Zwischenmenschlichkeit in dieser kargen Umgebung und über das Ringen mit den Widrigkeiten der Natur. Aber auch davon, welche Bilder wir alle im Kopf haben von dieser Landschaft und wie wir uns ein Leben dort vorstellen. Dörte Hansen »Zur See« – diese Woche neu eingestiegen auf der Zwei.

Und die neue und alte Nummer eins ist Charlotte Link mit ihrem Kriminalroman »Einsame Nacht.« Sie ist eine der meistgelesenen Autorinnen Deutschlands und der erste Platz auf dieser Liste dürfte ihr wohl nur noch ein süffisantes Lächeln abringen. Das hat sie mit ihren Büchern schon oft geschafft. Neues Buch, neuer Fall: Die aus dem vorherigen Roman bekannte Ermittlerin Kate Linville muss den Mord an einer jungen Frau aufklären, die tot in ihrem eingeschneiten Auto mitten im Nirgendwo im Nordosten Englands aufgefunden wird. Eine Zeugin spricht von einem Anhalter, der in den Wagen gestiegen sein soll. Ein Freund, ein Fremder oder gar Ihr Mörder? Finden Sie es heraus, wenn Sie mögen, in »Einsame Nacht«.