Elke Heidenreich, Autorin und Kritikerin:

»Da bin ich wieder mit neuen gepflegten Büchern zur gepflegten Unterhaltung. Ich war richtig krank. Ich war so krank, dass ich nicht mal lesen konnte. Das will bei mir was heißen. Aber vorher und auch hinterher auf dem Weg zur Genesung habe ich zwei Bücher gelesen, die es in sich haben. Eigentlich Bücher, die man nicht lesen sollte, wenn man ohnehin schon schwach ist. Beide handeln von toxischen Familien. Das ist ein Thema, was mich immer wieder interessiert und umtreibt. Die Eltern sind nicht an allem schuld, aber sie legen natürlich einen Grundstein. Und das, was wir aus unserem Leben machen, hängt davon ab, wie viel Kraft wir dann noch haben, etwas daraus zu machen, wenn die Verletzungen und Verwüstungen der Kindheit so tief sind. Es sind zwei autobiografische Romane, der eine mehr als Roman getarnt, der andere ganz klar autobiographisch. Und beide haben es in sich, weil beide erzählen von diesen entsetzlichen Verletzungen, die, wo es fast um Leben und Tod ging, die die Autoren fast das Leben gekostet hat. Das erste Sarah Jollien-Fardel »Lieblingstochter«, ein Roman bei »Aufbau« erschienen. Sarah Jollien-Fardel ist eine Waliserin. Sie ist 1971 geboren, in einem kleinen walisischen Dorf, und sie hat zugegeben, dass dieses Buch starke autobiografische Züge hat, aber es ist dennoch Fiktion. Sie denkt sich die Hauptperson, in der wir sie erkennen können, aus - das ist die kleine Jeanne. Der Vater, die Mutter, Jeanne und ihre kleine Schwester leben eben in diesem walisischen Dorf, und der Vater ist gewalttätig, die Mutter völlig verängstigt. Der Vater prügelt alle drei Frauen. Wenn er ein Messer nimmt, abends, um sich den Käse abzuschneiden zu seinem Abendbrot, dann zittern schon alle und die Kinder verschwinden unterm Tisch. Die Mutter schlägt er sowieso, die hat nicht den Mut, sich von ihm zu trennen, weil man das in diesen Kreisen und in diesen Dörfern nun mal einfach nicht macht. Die kleine Tochter ist seine Lieblingstochter, kriegt aber Prügel ohne Ende. Später erfahren wir, er hat sie auch jahrelang missbraucht, sie nimmt sich irgendwann das Leben. Und Jeanne ist die einzige, die stolz ist, die sich ihm widersetzt, die nie weint und die prügelt er einmal so, dass sogar der Dorfarzt kommen muss. Und selbst dieser Arzt schweigt, das ganze Dorf schweigt. Alle wissen, wie gewalttätig dieser Vater ist. Alle schweigen. Nach Jahren hatte die Autorin den Mut, diese Geschichte aufzuschreiben. Sie sagt, es hat viel mit mir zu tun, aber es ist nicht genau mein Leben. Es ist erschütternd, wie aus diesen ganzen Schmerzen gute, sehr, sehr anrührende Literatur geworden ist. Und es ist ein Buch, das vielleicht auch ohne die ganze MeToo-Debatte nicht möglich gewesen wäre. Frauen wären einfach jetzt mutiger darüber zu reden, was Männer ihnen antuen. So auch in diesem Fall. Und aus einem schrecklichen Erleben ist hier durch sprachliche Präzision ein großartiges Buch entstanden. Sie beschreibt auch, wie Jeanne versucht, ein neues Leben anzufangen. Natürlich erst mal nur die Liebe von Frauen sucht, weil mit Männer hat sie wirklich die Nase gestrichen voll. Dann kommt ein Mann in ihr Leben und dann muss sie sich entscheiden - Wie will ich eigentlich leben? Ewig in Angst? Oder lass ich das jetzt mal hinter mir? Großartiges Buch: Sarah Jollien-Fardel, »Lieblingstochter« bei »Aufbau« erschienen. Und das zweite, das ist vielleicht ein Ding. Matt Roland Hill, »Erbsünde« bei »Kein&Aber« erschienen. So krass habe ich Drogenabhängigkeit mit all ihren Schrecken noch nie gelesen und noch nie beschrieben gesehen. Der erste Satz lautet: »Gibt es etwas Schöneres als den Anblick eines sauberen Spritzbestecks morgens frisch aus der Apotheke.« Zack, da haben wir schon das ganze Ding. Der Autor erspart sich und uns gar nichts. Absturz, Kriminalität, Elend, Wahn, Lügen, Verfall. Das ganze Arsenal. Was ist da passiert? Der Autor kommt aus einer sehr, sehr frommen Familie. Der Vater ist evangelischer Baptistenffarrer, predigt auf der Kanzel Liebe. Er hasst seine Frau, er hasst seine Kinder zu Hause nur Hass und Lüge. Und diese ganze verlogene Frömmelei, diese ganze falsche Religiosität treibt den Sohn, der am Anfang alles brav mitmacht, jeden Sonntag in die Kirche, geht irgendwann in die Drogen. Er kann das alles nur noch im Rausch ertragen. Wie er das dann beschreibt, wie er abstürzt, wie es immer schlimmer bergab geht mit ihm, immer verantwortungsloser. Das ist erstaunlich, denn wer so tief in den Drogen steckt, dass der so klar noch alles sieht und beobachtet, das ist schon eine ganz tolle Sache, wie er das beschreibt. Was im Hintergrund fiept und kratzt, ist mein kleiner Hund, damit müssen wir einfach leben. Jemand, der liest, hat immer auch irgendwo einen Hund, der mitliest. Ja, also dieses Buch ist anstrengend zu lesen, das fordert einem was ab. Es ist eine Spirale aus Trauma, Chaos und Dunkelheit. Er hat die Dunkelheit überwunden, der Autor, er ist jetzt clean. Wer weiß wie lange. Ob es ewig bleibt, es aus diesen Schmerzen seiner Kindheit herausgekommen. Und Erbsünde, was ist Erbsünde? Erbsünde gibt es nicht. Wir haben es alle mit Eltern zu tun, die uns irgendwas antun. Gutes oder nicht so Gutes. Und wir müssen unser Leben selbst in die Hand nehmen und selber was draus machen. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, weil es zeigt, dass auch im Aussichtsloses ein Anfang am Ende unter Umständen, wenn man die Kraft dazu hat, was Gutes stecken kann. Diese beiden Bücher lege ich Ihnen ans Herz, obwohl beide schwere Kost sind und nicht leicht zu lesen. Aber sie sind beide großartig geschrieben. Aus Schmerz wurde Literatur. Und nächstes Mal, wenn richtig Frühling und Sommer ist, machen wir wieder was Schönes, oder? Was Schönes. Bis dann.«