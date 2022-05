Elke Heidenreich, Autorin und Buchkritikerin

Margaret Laurence ist eine kanadische Autorin, 1926 geboren, 1987 gestorben. Und die wird jetzt gerade in Deutschland entdeckt. Vor einigen Jahren erschien im Münchner Eisele Verlag ihr Buch »Der steinerne Engel«. Da ging es um eine unfassbar bösartige, alte Frau, die ihre Familie tyrannisiert und die warteten alle eigentlich nur darauf, dass sie endlich stirbt. Und ganz gegen Ende wird sie noch ein bisschen sanfter.

Und jetzt ist wieder ein neues Buch erschienen, wieder bei Eisele, die kümmern sich um Margaret Laurence, »Eine Laune Gottes«, ist ein Mutter-Tochter-Roman. Es geht wieder um eine Mutter. Also diese Margaret Laurence muss sich mit Müttern ganz gut ausgekannt haben. Und diese Mutter ist aber gar nicht so böse und hart wie Helga Ripley, sondern die ist ganz sanft. Als ihre Tochter Rachel – 34 Jahre alt, Lehrerin, hat noch nie einen Freund gehabt – als sie mit einem jungen Mann ausgehen will, sagt sie: »Aber Liebes, denkst du, das ist eine gute Idee? Und muss es denn heute sein, wo ich mein Bridgeabend habe? Wer soll denn dann die Häppchen reichen?« Ja, wer soll denn die Häppchen reichen? Reichst du dir vielleicht deine Häppchen mal selber? Also, es ist ein innerer Monolog dieser Tochter Rachel Cameron, die mit ihrer alten Mutter zusammenlebt. Und diese Mutter ist sanft und freundlich und tyrannisiert die Tochter und zerstört eigentlich deren Leben. Liegt aber auch an der Tochter selber, weil sie immer nur kuscht und sich immer zurücknimmt und sich nie traut, ihr eigenes Leben zu leben. Und nun kommt Nick, ein ehemaliger Schulfreund, in diese langweilige Sommerstadt, weil er seine Eltern besucht und macht mit ihr einfach einen schönen Sommer, fängt mit ihr ein Verhältnis an und es ist ihr erstes körperliches Verhältnis mit einem Mann, mit 34 Jahren.

Wir sind in den Sechzigerjahren, das Buch ist 1966 geschrieben, aber es ist immer noch sehr modern. Es handelt eben von einer Frau, die sich selber immer nur zurücknimmt, sich überhaupt nicht irgendwas traut. Und jetzt? Rachel weiß von Anfang an, aus dieser Affäre wird nichts. Nick wird wieder weggehen und wird sie vergessen. Es ist nur für einen Sommer, aber es verändert alles in ihr. Es zeigt ihr, ich bin auch jemand, ich muss endlich mal mein Leben leben. Und sie begreift, meine Mutter, die mich immer so tyrannisiert, meine Mutter ist hilflos, sie ist das Kind, sie hat Angst, mich zu verlieren. Das heißt, sie polt in ihrem Kopf jetzt um: »Ich bin die Erwachsene, ich muss auf meine Mutter aufpassen, und die hat mir nicht zu sagen, was ich tun soll, sondern umgekehrt – ich muss diese Kindmutter beschützen«. Und so kriegt sie ihr Leben in den Griff.

Die andere große kanadische Autorin Margaret Atwood, die Nobelpreisträgerin, hat hier ein ganz wunderbares Nachwort geschrieben zu diesem Buch »Eine Laune Gottes« und hat gesagt: »Margaret Laurence hat den fast perfekten Roman geschrieben.« Dieses Fast ist schon fast wieder komisch, weil perfekter geht es eigentlich gar nicht. Diese Mischung zwischen bösartig, komisch, lustig und Erkenntnis. Ein ganz wunderbares Buch.

Und da fiel mir ein, dass vor einiger Zeit, ich schon mal so ein Buch über eine alte Frau gelesen habe, und zwar »Cloris«. Das war ein Roman, der vor zwei Jahren bei C.H. Beck erschienen ist. Und der Verlag Kain und Aber hat das in seiner schönen Taschenbuchreihe mit buntem Papierschnitt an den Seiten jetzt herausgebracht, zwei Jahre später als Taschenbuch – »Cloris«. Cloris ist Mrs. Waldrip, die mit ihrem Gatten, mit dem sie 54 Jahre verheiratet ist, sie ist 72 Jahre alt, mit ihrem Gatten, den sie immer nur Mr. Waldrip nennt, auf einem Hubschrauberflug abgestürzt im Wald, über einem unzugänglichen Gebiet. Und sie sieht, er hängt im Baum. Und er antwortet ihr nicht. Sonst antwortete er ihr immer. Und er hängt auch etwas unglücklich da. Und sie weiß, Mr. Waldrip ist nicht mehr unter uns. Und sie muss jetzt allein überleben. Und wie sie das macht, mit Handtasche im Wald, niemals ihre Manieren vergessend, immer höflich, immer freundlich, zu Tieren und Bäumen. Und sie überlebt, weil im Wald noch jemand sich versteckt, der gesucht wird von den Rangern. Und der sieht diese alte Frau da rumtorkeln und legt ihr immer ein bisschen was zu essen hin, gibt ihr Hinweise, wo es Wasser zu trinken gibt und beide werden jetzt gesucht. Sie als Überlebende von diesem Absturz. Und er, weil er was auf dem Kerbholz hat und wie diese beiden Geschichten zusammenwachsen – großartig. Und wenn wir jetzt die Wahl haben, ob wir Miss Cameron werden wollen und sagen: »Liebes, du wirst doch nicht an meinem Bridgeabend ausgehen?« oder ob wir Mrs. Waldrip werden wollen, die mit Handtasche durch den Wald stapft und überlebt? Dann entscheiden wir uns doch für Mrs. Waldrip. Zwei wunderbare neue Bücher. Lesen Sie! Und jetzt gucken wir, was alles auf der SPIEGEL-Bestsellerliste steht:

»Der Verdächtige« eröffnet die Bestsellerliste auf Platz zehn: Ermittlerin Lacey Stoltz kennt sich mit Korruptionsfällen in der Justiz aus. Doch diesmal hat sie es mit einer Richterin zu tun, die keine Bestechungsgelder annimmt – sondern die beteiligten Personen umbringt. Geschrieben vom Altmeister, der Thriller- und Bestsellerdauergast John Grisham.

Ebenfalls nicht von der Bestsellerliste wegzudenken: in der 71! Woche macht sich Carsten Henns Buchhändler Carl Christian Kollhoff auf den Weg zu seinen Kunden, um ihnen die geliebte Lektüre ins Haus zu bringen. »Der Buchspazierer« diese Woche auf der Neun.

Von der Vorwoche um einen Platz hochgerutscht: die amerikanische Krimiautorin Elizabeth George und der 21. Fall ihres Ermittlers Thomas Linley. Angesiedelt ist die Geschichte in der nigerianischen Community Nord-Londons. Hier stößt Inspector Linley auf Mord, Menschenrechtsverletzungen und eine Mauer des Schweigens. Platz acht.

Auf der Sieben gibt es ein Wiedersehen mit Carsten Henn. Der Vielschreiber trifft auch mit seinem zweiten Wohlfühbuch offensichtlich den Leserinnen-Nerv: »Der Geschichtenbäcker« konzentriert sich ganz auf das Glück der kleinen Dinge. Diesmal geht es um die Kunst des Brotbackens.

Ganz in Pink strahlt die Liste mit »Morgen kann kommen«. Der sogenannte Frauenroman über den Mut zur Veränderung kommt zumindest optisch süßlich rüber. Dabei geht es um Aufbruch und Neuanfänge und wie man sie meistert. Von einer Autorin, die sich mit Millionenverkäufen auskennt. Ildikó von Kürthy auf der Sechs.

Und wenn wir schon bei vorhersehbaren Bestsellern sind: Auch das Autorenduo Micky Beisenherz und Sebastian Fitzek geht den Weg des geringsten Widerstandes zum Erfolg. Ihr Thriller heißt passend: »Schreib oder stirb« und rutsch diese Woche ab, um einen Platz auf die Fünf.

Auf der Vier kommen wir Angesicht zu Angesicht mit einem Mordfall, und zwar dem 14. in der Reihe um Kommissar Bruno. Der gebürtige Schotte Martin Walker lebt in der französischen Provinz. Hier sind auch seine Bruno-Romane angesiedelt. Diesmal geht es um einen ungelösten Mordfall, bei dem archäologische Rekonstruktionen eine Rolle spielen. »Tête-à-Tête« – der Platz vier der Woche.

Und da hätten wir wieder ein Hauch Farbe auf der Liste. Diesmal blüht der Lavendel beim Band eins der neuen »New Adult Reihe‹ »Scarlet Luck«, so heißt die Reihe im Verlags-Sprech. Es geht um die Liebesgeschichte von Rosie, Moderatorin einer Webradio-Show und Adam, Schlagzeuger der berühmten Band Scarlet Lack. Die Autorin Mona Kasten freut sich schon auf ein Happy End der beiden und landet damit diese Woche auf der Drei.

Um Frauenpower geht es hingegen auf der Zwei. Der von Elke Heidenreich gefeierte Roman über Frauen, die sich in einer Männerwelt durchsetzen, klettert hoch um zwei Plätze. Die Amerikanerin Bonnie Garmus überzeugt mit: »Eine Frage der Chemie«.

Und fest auf Platz eins bleibt auch diese Woche »Affenhitze.« Nachdem der letzte Fall um den Allgäuer Kommissar Kluftinger gefühlt ein ganzes Jahr auf der Bestsellerliste war, schafft es das Autorenduo Klüpfel und Kobr jetzt mit einem neuen Werk an die Spitze. Beim neuen Fall trifft Kluftinger auf den Urzeitaffen »Udo«.