Elke Heidenreich, Autorin und Literaturkritikerin

»1955, da war ich zwölf Jahre alt, und da bekam ich dieses unfassbar wunderbare Buch geschenkt, das heißt: »Der ewige Brunnen«. Das ist eine Gedichtanthologie deutschsprachiger Gedichte aus zwölf Jahrhunderten. Das fängt irgendwann ganz früh an mit Zaubersprüchen, Merseburger Zaubersprüche, Hildegard von Bingen und ging bis in die Neuzeit. Damals, eben 1955, herausgegeben von Ludwig Reiners. Da ist jetzt viel Schwulst drin, noch viel 19. Jahrhundert- Kram, manchmal auch so ein bisschen Nazikram. Ich habe das aber alles als Kind ja gar nicht gewusst, ich habe es geliebt. Es war mein erstes großes Gedichtsbuch, es ist ganz zerlesen und ich habe dann die alten Kirchenlieder drin gefunden und die schönen Eichendorff-Gedichte. Und ich war einfach selig mit diesem Buch - und schleppe es durch mein ganzes Leben, wie Sie sehen. Das war 1955.

50 Jahre später hat Albert von Schirnding es überarbeitet mit dieser Ausgabe. Die sieht schon ein bisschen anders aus: bisschen prächtiger, auch Dünndruck, auch mächtig dick, sogar noch dicker als das. Da ist dann einiges schon rausgeflogen, was man wirklich nicht mehr braucht. Und komischerweise habe ich mich mit dem nie so richtig anfreunden können, obwohl er ja da sicher eine gute Arbeit gemacht hat, weil ich mein altes so geliebt habe. Jetzt aber: Suchbild Wo hört mein Pullover auf, wo fängt das Buch an? Schön in Blaugrau: »Der ewige Brunnen« - 70 Jahre später, etwas mehr als 70 Jahre, ganz neu überarbeitet. Ein Drittel ist rausgeflogen, und mit Recht. Und das hat Dirk von Petersdorff gemacht. Das ist ein ein Literaturwissenschaftler, ein Professor an der Jenaer Uni. Und er selber ist auch Autor, er schreibt Novellen und Gedichte, und er kennt sich aus. Und er hat sich eine wahnsinnige Mühe gemacht über Jahre: Was kann eigentlich raus und was bleibt drin? Natürlich sind alle unsere geliebten und gehassten Schiller-Balladen noch drin, aber viele Schmonzetten sind auch raus. Und was ich so schön finde: Dirk von Petersdorff weiß, erstens, es braucht mehr Frauen. Und in den letzten 70 Jahren sind ja nun wahrhaftig mehr Frauen dazugekommen: Ilse Aichinger, Hilde Domin, Ingeborg Bachmann, Mascha Kaleko, Christine Lavant, Else Lasker-Schüler. Die sind jetzt alle endlich mal auch drin. Er hat es ein bisschen anders aufgeteilt, die Kapitel. Er hat vieles weggelassen, aber sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr liebevoll. Und es ist ein ganz tolles Hausbuch für Lyrik entstanden, was, finde ich in jeden Haushalt gehört. Die schönen Kirchenlieder sind drin, die güldene Sonne, die Frühlingsgedichte, die wir jetzt wieder alle zitieren: Frühling lässt sein blaues Band, und es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Ist alles drin. Die Barock-Gedichte sind drin und es ist Komisches auch drin. Damit Sie jetzt keine Angst haben vor Gedichten, lese ich Ihnen ein Komisches vor: »Ein Erlebnis Kants« von Robert Gernhardt. »Eines Tages geschah es Kant, dass er keine Worte fand. Stundenlang hielt er den Mund, und er schwieg, nicht ohne Grund. Ihm fiel absolut nichts ein. Drum ließ er das Sprechen sein. Erst als man zum Essen rief, wurde er wieder kreativ. Und er sprach die schönen Worte: gibt es hinterher noch Torte?«. Also auch so ein Schwachsinn ist drin. Ein ganz wunderbares Buch. Und der Petersdorff hat auch begriffen, dass Songtexte Gedichte sind. Also sind auch Texte drin von Udo Lindenberg und Sven Regener und solchen Leuten, die wirklich schreiben können. Ich empfehle Ihnen das nicht nur, sondern ich befehle, dass dieses Buch in jedem deutschen Haushalt in Zukunft liegt.



So, und nach den Gedichten kommen jetzt die Fabeln. Das passt so schön dazu. Jean de La Fontaine, der französische Große Fabelerzähler, lebte von 1621 bis 1695 und der kleine Verlag Faber & Faber hat seine wunderbaren Fabeln neu herausgegeben - im Schuber. Gucken Sie mal - und so sieht das Buch aus. Und da sind die Fabeln, die wir schon in der Schule im Französischunterricht gelernt haben, natürlich alles schön übersetzt.

»Maître corbeau, sur un arbre perché,Tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléché , Lui tint à peu près ce langage :«Et bonjour Monsieur du Corbeau.Que vous ętes joli! que vous me semblez beau! »

So, jetzt habe ich genug angegeben in meinem Schulfranzösisch. Ein Rabe sitzt auf einem Baum und hat den Käse im Schnabel, und der Fuchs kommt vorbei und sagt: Mein Gott, sind Sie schön, Herr Rabe! Und der Rabe sagt »n'est-ce pas?«, macht den Schnabel auf, der Käse fällt runter, der Fuchs hat ihn. Solche Fabeln kennen und lieben wir ja alle. Die großen Tiere sind immer die Mächtigen, die Reichen, die Schlauen. Die Kleinen sind aber die noch Schlaueren, die sich im Leben irgendwie durchwursteln. Die Fabeln von Jean de La Fontaine sind drastisch, sind lustig, sind deutlich, sind immer lesens- und liebenswert. Und sie kennen ganz viele davon. Zum Beispiel die mit dem Fuchs, dem die Trauben da oben hängen. Ach, und dann sind ganz wunderbare Bilder drin. Und ich muss gucken, das ich die Namen nicht falsch sage: es ist ganz großartig übersetzt on Ernst Dohm und es hat wunderbare, bösartige kleine Bilder von Jan Peter Tripp. Und schauen Sie mal auf diese beiden Bilder: können Sie die beide sehen? Das eine bin doch ich und das andere könnte doch Denis Scheck sein. Wir Literaturkritiker, wir sind auch drin: die Ziege und der Frosch. Wunderschön. Das ist ein richtig schönes Geschenkbuch. Und ich lese Ihnen jetzt die Trauben vor, die Fabel mit dem Fuchs. Aber das ist ein anderes als das, was wir kennen. Nicht, dass Sie zu hoch hängen. Auch ein bisschen. »Der Fuchs und die Trauben: Dem Hungertod nahe sah ein Gascogner Fuchs, ein feiner Schalk, ganz hoch am Dache grüner Lauben, in roter Beeren, üppigem Wuchs, fast überreif, die schönsten Trauben. Das wäre ein Mahl, recht nach des armen Schelms Geschmack. Doch da er sie nicht konnte jagen, sprach er: Sie sind zu grün, nur gut für Lumpenpack«. Tat er nicht besser, als zu klagen, weil er sie nicht kriegt? Klagt er nicht, und sagt: Sollen noch andere Leute essen. Großartig! Ein wunderbares Buch, auf dem ein böser Mensch böse blickt vorne. Man wei´gar nicht, wer das ist. Der Dichter ist es nicht, der Leser. Also das kostet 36 €, ist keinen Cent zu teuer und der ewige Brunnen kostet 28 €. Geschenkt - für so viel schöne Gedichte. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie in den nächsten zwei Wochen Gedichte und Fabeln lesen. Und dann bin ich mit schönen Romanen in 14 Tagen wieder da. Bis dann.«