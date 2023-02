Elke Heidenreich, Autorin und Buchkritikerin

In diesen Februartagen wäre der Autor Friedrich Christian Delius achtzig Jahre alt geworden. Er ist im Mai letzten Jahres gestorben, nach langer, schwerer Krankheit. Und er wusste, dass es zu Ende geht und hat eine Autobiographie begonnen. Aber er war natürlich klug genug zu wissen, woran alle Autobiografien kranken: an Begradigungen, Beschönigungen, Eitelkeiten, Lügen, Selbstüberschätzung. Das alles war überhaupt nicht sein Ding. Delius war ein nach außen kühl wirkender, aber sehr sensibler und auch versteckt witziger, hoch gescheiter Mann, der weder den Wahnsinn noch den Größenwahn besaß, wie er im Vorwort schreibt, jetzt ein ganzes Leben auffächern zu wollen.

Aber ein paar Gedanken, Einordnungen, Fragen, die er auch an sich selbst stellt. Erinnerungen wollte er doch aufschreiben. Und dann dachte er, von A bis Z alles zu erzählen, ist Quatsch. Ich nehme mal nur den Buchstaben »A« und so heißt sein Buch: »Erinnerungen mit großem A. Darling it's Dilius.« Dazu nachher noch mehr. Erinnerungen mit großem A. Das bedeutet, alles aufzuschreiben, was unter A passt. Zum Beispiel »Altkanzler«, insgesamt acht, die er ganz wunderbar ironisch beschreibt. Oder »Anrufbeantworter«. Wissen Sie noch? Früher gab es Anrufbeantworter, auf die konnte man ganz kurz sprechen, dann piepte es und es war schon wieder vorbei. Das war sehr schön. Heute heißt es Voicemail und sie quatschen einem da Textnachrichten drauf, dass man stundenlang abhören muss. Früher war das viel kürzer.

Delius hatte einen, auf den hat er gesagt. Ich bin gerade unterwegs. Und der israelische Lyriker Nathan Zach hat hinterlassen: »Aber Delius, das sind wir doch alle«, so schön, so was. Unter »Anfänge« steht: »Es gibt kein Ende, es gibt nur Anfänge.« Und dann ertappt man sich, dass man eigentlich nur mal blättern und ein paar As lesen wollte. Und dass man dranbleibt und im Grunde das ganze Buch liest, weil es so schön ist. Egal... sein Ton ist einfach wunderbar. Ob es um Abreißkalender geht, alles mit A. Oder »Arsch I« und »Arsch II«. Wobei »Arsch I« ein Zitat ist von Theatermann Max Reinhardt, der gesagt hat, dass der, der dem Publikum immer nur nachrennt, irgendwann nur noch dessen Arsch sieht. »Arroganz«, »Armut«, »Louis Armstrong«, »Angst« ist auch eines dieser Wörter. Er hat Salman Rushdie kennengelernt, der nach der Fatwa beschlossen hatte, um überhaupt weiterleben zu können, keine Angst mehr zu haben.

»Ästhetik, Aktien, Agnostiker«. Es ist eine Freude, ihm zu folgen, immer weiterzulesen. Man hätte sich gewünscht, dass er nicht nur A macht, sondern auch noch »Erinnerungen von B bis Z«. Dieser großartige Autor! Eines seiner Wörter ist »Auszeit« und er sagt: »Es ist eines der hässlichsten Wörter in der deutschen Sprache und auch vollkommen sinnlos. Auszeit gibt es nicht, außer auf dem Friedhof, wenn die Zeit aus ist.« Diese Auszeit hat sich Delius genommen und nun können auch seine amerikanischen Freunde nicht mehr am Telefon rufen »Darling it's Dilius«, wenn er anruft – er ruft nicht mehr an! Dilius doesn't call anymore.

Das zweite Buch, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist von Simone Atangana Bekono »Salomés Zorn«. Im Beck-Verlag erschienen, Delius übrigens bei rowohlt, wie alle seine Bücher. Mir gefiel das Cover, mir gefiel der Titel. Ich habe angefangen und konnte es erst aus der Hand legen, als ich die 240 Seiten in sieben, acht Stunden ausgelesen hatte. Was für ein mutiges, starkes, verzweifeltes, zorniges, großes, selbstbewusstes Buch. Im Grunde ist es ein einziger, langer Monolog dieser zornigen, hier durchgestrichenen Salomé. Sie ist 16 Jahre alt. Sie sitzt im Jugendgefängnis. Es ist ein Gedankenfluss. Und sie hat Wut auf alles. Auf ihr Leben, auf die anderen Mädels im Knast, auf alle da draußen. Und ihr großer Zorn ist, das spürt man als Leser, immer mehr Kummer und Ratlosigkeit. Man möchte dieses Mädchen in den Arm nehmen und trösten, aber das wäre dann doch zu einfach. Salomé lebt mit ihrer Familie, die aus Kamerun stammt, in einem kleinen holländischen Dorf. Eine etwas tumbe Gesellschaft, die ihr scheiß Neger-Göre nachruft. Und irgendwann ärgern die Jungs sie so, zerren sie vom Fahrrad und schmeißen sie in den Schlamm, dass sie zurückschlägt. Und zwar gründlich. Und deshalb ist sie im Knast gelandet. Wie soll man sonst solche vielen Anfeindungen überstehen? Und wie sonst hätte sie..., könnte sie ohne diese Gedanken an Gewalt, ohne diesen Zorn im Knast überstehen? Dass sie in einer Therapie landet, die von einem Mann geleitet wird, den sie aus dem Fernsehen kennt und der ein wirklicher Rassist ist, ein ausgemachter Rassist. Und sie als schwarzes Mädchen, muss nun mit dem reden, warum sie das gemacht hat. Warum hat sie das gemacht? Ihr Vater hat in der Garage einen Punching-Ball aufgehängt und gesagt: »An dem kannst du üben und tritt immer einen Schritt vor, als wolltest du deinem Feind ein Loch in den Bauch schlagen. Und genau das hat sie getan, als die Angriffe auf sie nicht mehr anders auszuhalten sind.

Und wir Leser sind trotz dieser Gewalt immer auf Salomés Seite, weil wir begreifen, dass dieses zutiefst empfindsame, belesene, kluge Mädchen Gewalt nur im äußersten Notfall gebraucht. Und dieser Notfall war da. Die Autorin führt uns ganz behutsam durch all diese Ausbrüche auf einen Weg, den Salomé am Ende endlich gehen kann. Und das ist ein Weg, auf dem wir alle die Gesellschaft langsam lernen sollten, zu gehen, wenn uns nicht die Menschlichkeit total abhandenkommen soll. Es ist ein Erstling, ein großer Wurf, finde ich. Über Gewalt, über Ausgrenzung und über rettende Intelligenz. Simone Atangana Bekono ist knapp über 30 und die kann schreiben. Wir legen ihr Delius auch nahe, der unter A wie Anstrengung schreibt, dass es zwar sehr anstrengend ist, sich dem ganzen Klüngel im Literaturbetrieb zu entziehen, dass man das aber tun soll, um es richtig zu machen. Wer richtig gut ist, hat diesen Klüngel gar nicht nötig. Der oder die macht seinen Weg bei den Lesern allein. Bekono macht ihn ganz bestimmt, wie Delius ihn auch gemacht hat, ohne sich je anzubiedern.