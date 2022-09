Elke Heidenreich, Autorin und Buchkritikerin

So, jetzt ist er rum, der Sommer und meine Sommerpause auch. Und sagen Sie ja nicht, in den Ferien habe ich gelesen, aber jetzt komme ich wieder nicht dazu. Sie kommen bitte auch jetzt dazu. Lesen gehört zum Leben und ich habe auch einen riesen Stapel neue Bücher. Aber heute mache ich erst mal nur zwei. Wir fangen mal klein an, ich will sie ja nicht überfordern.

Das eine ist von Christian Baron »Schön ist die Nacht«. Und was steht auf dem Vorblatt? Dieses Buch ist ein Roman. Obwohl ich darin die Lebensgeschichten meiner Großväter und weiterer Familienmitglieder verarbeitet habe, sind doch alle Figuren in diesem Text frei erfunden. Ja, die Figuren schon, aber die Umstände, glaube ich nicht. Und diese Umstände sind, wie man immer so sagt, prekär. Wir haben es mit Leuten zu tun, die aus ganz einfachen Verhältnissen kommen. Zwei Jungs, Horst und Willi. Und die begleiten wir in den letzten Kriegsjahren, 1945, durch diese Jahre, durch die Siebziger, die Achtziger, bis zum Jahre 2010. Und sie geben sich alle Mühe, aber sie kommen aus diesen prekären Umständen nicht hinaus. Sie kommen aus Familien, wo der Vater prügelt, wo die Mutter Schnaps säuft, wo zu viele Kinder sind, zu enge Wohnungen, zu wenig Geld und vor allem zu wenig Chancen.

Willy versucht immer, ein guter Mensch zu werden oder zu bleiben und Horst ist jede dreckige Sache recht, irgendwie zu Geld zu kommen. Er trickst, er betrügt, er leiht sich Geld. Er prügelt. Und beide kommen auf keinen grünen Zweig. Weder mit dem Gutsein noch mit dem Nichtgutsein klappt es irgendwie und die Freundschaft kriegt auch Risse. Aber sie hält doch ein ganzes Leben lang, weil sie einfach eng und nah aufeinander wohnen und sich gegenseitig auch die Jobs zuschustern. Und wir reden heute so viel über Rassismus, über sexuelle Orientierung, über alle möglichen Themen, die auch alle wichtig sind. Aber was wir vergessen haben, ist Klasse.

Die Herkunft, aus welcher Klasse man kommt. Und es gibt Leute, die diese Klasse niemals überwinden. Wir haben in den letzten Jahren Tove Ditlevsen gelesen, Didier Eribon, Annie Ernaux. Sie haben es alle geschafft. Und sie haben darüber geschrieben, wie es ist, als Arbeiterkind doch hochzukommen, Abitur zu machen, zu studieren. Aber viele schaffen es eben nicht und Horst und Willy schaffen es nicht. Und Willy sagt einmal, wir sind doch für die Studierten nur das Gesocks, wir sind die, die einfach immer ein paar Bierchen zu viel trinken. Ja, aber es sind die, die die Gesellschaft zusammenhalten, die unten sind, aber arbeiten, schuften, malochen, damit überhaupt alles läuft. Und das hat Christian Baron beschrieben, mit so viel Wut, mit Zorn, mit Liebe, mit Witz und Wehmut. Es ist einfach großartig zu lesen und ich kann Ihnen nur empfehlen, sich in dieses Buch hinein zu vertiefen. Sie werden lachen und Sie werden weinen. Er hat eine ganz besonders wunderbare Art zu schreiben und zu sagen, man kann alles ändern, was Menschen gemacht haben, können auch Menschen ändern. Das hat er schon von Karl Marx.

Und wie er das beschreibt: Er hat eine so gerade Haltung dabei und ich muss auch den Titel noch erklären, weil »Schön ist die Nacht« passt ja zu so einem Thema nun eigentlich gar nicht. Aber »Schön ist die Nacht« ist der Text aus einem Tango, den Willi mit seiner Frau Rosi mal getanzt hat. Und jetzt liegt Rosi im Sterben. Sie stirbt sehr elend an Krebs, und er sitzt an ihrem Bett und heult und hört noch einmal die alte Platte. Schön ist die Nacht und hat noch mal diesen alten Tango. Und an sich ist in diesem Leben eigentlich gar nicht schön. Und wie Christian Baron das beschreibt, das sollten wir wirklich lesen und wissen.

Und Sie wissen ja, ich mache mal gern ein altes und ein neues Buch und das alte ist jetzt auch neu. Aber es ist aus den Fünfzigerjahren. Es ist eine Erzählung von Tania Blixen, das ist die mit »Jenseits von Afrika«. Und es hieß bisher immer »Babettes Fest«. Jetzt ist es neu übersetzt von Ulrich Sonnenberg und heißt »Babettes Gastmahl« bei Manesse, in einer ganz schönen Ausgabe erschienen, spielt auch in kleinen Verhältnissen, aber nicht in so prekären. Wir sind in Nordnorwegen in einem kleinen Ort und daneben der Schwestern Martin und Philippa. Die heißen so nach Martin Luther und Philipp Melanchthon, weil ihr Vater war ein frommer Probst der Gemeinde. Er ist gestorben. Und diese beiden Mädchen, obwohl sehr schön und sehr klug, haben sich geschworen, einfach zu leben, allen ihren Liebhabern abzusagen und Gutes zu tun und in dieser Gemeinde zu bleiben und die Gedanken des Vaters weiter vorzutragen.

Und eines Tages, eines Nachts muss man sagen, in einer Regennacht klingelt es an ihrer Tür und da steht eine Französin namens Babette mit einem Schreiben, einer der ehemaligen Liebhaber in der Hand, dem die Mädchen nicht gefolgt sind, der in Paris lebt und berühmt geworden ist. Und er schreibt, bitte kümmert euch um Babette. Man hat ihren Mann und ihren Sohn erschossen. Sie hat nichts, wo sie hinkann. Sie ist in diese revolutionären Konflikte in Frankreich, in Paris geraten, und sie braucht dringend Unterkunft. Und der letzte Satz ist: Babette kann kochen. Und sie nehmen Babette auf. Und Babette kocht jetzt in diesem armen, ärmlichen Haushalt 14 Jahre lang Stockfisch und Pellkartoffeln. Und eines Tages gewinnt sie mit einem Dauerlos in der französischen Lotterie 10.000 Franc. Das ist wahnsinnig viel Geld gewesen damals. Und was tut sie? Sie sagt, ich möchte einmal etwas anderes kochen. Und die Mädchen willigen ein, obwohl Luxus eigentlich nicht gefragt ist. Aber sie sagen gut, weil sie wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Und es werden zwölf Leute aus dem Dorf eingeladen. Das sind zum Teil ganz alte Hagestolze, die seit Jahren Krach miteinander haben, gar nicht miteinander reden. Leute, die Babette und Philippa und Martin eben kennen. Und es gibt ein Gastmahl. Und Wochen vorher schon lässt sie aus Frankreich kommen Damast-Tischtücher, Kristallgläser, Wachteln, Feigen, Bordeauxweine, Trüffel, Kaviar. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was da alles kommt.

Und sie kocht und kocht und kocht ein Mahl, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Und schon gar nicht dieser Ort in Nordnorwegen. Und alle fallen sich in die Arme, versöhnen sich, sind voller Liebe. Und dann kommt heraus, Babette war Köchin in den feinsten Restaurants in Paris. Und sie sagt, ich habe jahrelang geschwiegen, aber ich bin eine Künstlerin. Ich bin eine Kochkünstlerin und dies ist keine Geschichte übers Kochen oder übers Essen, sondern es ist eine Künstlergeschichte, weil sie sagt, ein Künstler, das muss ich glaube ich wörtlich zitieren, hier fliegen mir meine Zettel weg. Ich zitiere das mal wörtlich, weil das so schön ist, sie sagt: »Durch die Welt geht ein langer Schrei aus den Herzen der Künstler. Gebt mir die Erlaubnis, gebt mir die Gelegenheit, mein Allerbestes zu liefern.« Babbette liefert einmal im Leben für ihr ganzes Geld ihr Allerbestes. Und das ist, sagt Eric Fossnes Hansen, der zu dieser schmalen Geschichte, der wunderbare norwegische Schriftsteller, der zu dieser schmalen Geschichte ein fast genauso langes Nachwort geschrieben hat. Das ist, obwohl er Kanons und Einordnungen hasst, eine der zehn besten Kurzgeschichten der Welt. Und das glaube ich auch. Und das lesen Sie und dann freuen Sie sich daran. Und jetzt gucken wir, was sich tut auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Auf Platz zehn diese Woche ein wahres Bestseller-Schwergewicht: Nicholas Sparks erfindet im aktuellen Roman »Im Traum bin ich bei dir« eine neue Variante seines Erzählmotivs »Erlösung durch Liebe«. Auch diesmal spielt sein Roman in seiner Heimat North Carolina. Dort verliebt sich ein junger Farmer in eine Sängerin, eine weitere junge Frau flüchtet vor ihrem gewalttätigen Ehemann – und die Schicksale der drei Protagonisten werden wie erwartet gekonnt miteinander verwoben.

Ganze acht Plätze klettert Werner Herzog hoch auf der Liste. Der große Filmemacher präsentiert pünktlich zum 80. Geburtstag seine Lebenserinnerungen, unter dem Titel »Jeder für sich und Gott gegen alle«. Die Memoiren tragen denselben Titel wie sein berühmter Spielfilm über Kaspar Hauser aus dem Jahr 1974, doch hier geht es in 36 kurzen Abschnitten aus Szenen und Bildern um sein eigenes Leben: darunter Erinnerungen an Kinskis Gebrüll und an blutige Dreharbeiten. Diese Woche auf der Neun.

Und, Achtung, die beiden nächsten Plätze gehen an ein und dieselbe Autorin: Die Bestseller-Stammgastierende Susanne Abel.

Auf der Acht erst einmal der Roman »Was ich nie gesagt habe«: Das ist die Fortsetzung des Familiengeschichte »Stay away from Gretchen« – und setzt die Geschichte des Riesenerfolgs fort, mit einigen neuen Wendungen.

Diese finden wir auf Platz Sieben. Seit nunmehr 77 Wochen auf dieser Liste präsent ist, wir erinnern uns, die Geschichte über den Moderator Tom und die Geheimnisse seiner Mutter. Wer nicht mehr weiß, worum es genauer geht, hat bei den vergangenen Bestseller-Listen sehr schlecht aufgepasst – bitte nachschlagen!

Seit immerhin auch 14 Wochen überzeugt Heinz Strunk die kaufende Leserschaft. In seinem Roman » Ein Sommer in Niendorf« begibt sich der Jurist-Schrägstrich-Schriftsteller namens Roth für eine Auszeit ins kleinbürgerliche Ostseebad Niendorf, wo er ein wichtiges Buch schreiben will, eine Abrechnung mit seiner Familie. Dabei durchlebt er diverse männliche Krisen. Eine Sommerlektüre, die auch nach dem Sommer als Elendesbeschreibung taugt. Diese Woche auf der Sechs.

Von der Drei auf die Fünf rutscht diese Woche die große chilenisch-amerikanische Autorin Isabel Allende. Auch sie feierte vor Kurzem ihren 80. Geburtstag. Auf der Bestsellerliste hat Altersdiskriminierung also offensichtlich und glücklicherweise keinen Platz. Mit »Violeta« präsentiert sie einmal mehr einen wuchtigen historischen Roman, diesmal über die 100-Jährige Violeta, die in Briefen eine ganze Dekade ihres Lebens Revue passieren lässt.

Unverändert auf der Vier diese Woche: »Kummer aller Art« der Kölner Schriftstellerin Marianna Leky. Es ist kein Roman, sondern eine Sammlung literarischer Kolumnen, die erstmals in der Zeitschrift Psychologie Heute erschienen sind. Wobei wir schon beim Thema wären: Es geht um emotionale Zustände, von Platzangst bis hin zu allgemeiner Traurigkeit. Die kleinen Geschichten über Kummer, da sind sich Rezensenten einig, wirken insgesamt beglückend.

»Eine Frage der Chemie« von der Amerikanerin Bonnie Garmus treibt sich bereits seit 24 Wochen auf den oberen Plätzen der Liste rum. Ihr gefeierter Debutroman um die kluge Chemikerin Elizabeth Zott, die sich im Amerika der Sechzigerjahre mit Erfolg in einer von Männern dominierten Welt durchsetzt, rutscht diese Woche um einen Platz runter auf die Drei.

Ein Neueinstieg auf der Zwei: »Das tiefschwarze Herz« von Robert Galbraith. Der Bestsellerautor Galbraith ist, wie wir wissen, eigentlich die Harry-Potter-Erfinderin J.K. Rowling, die unter dem Pseudonym nun ihren sechsten Kriminalroman für Erwachsene veröffentlicht. Dieser führt das Ermittlerduo Robin Ellacott und Cormoran Strike in die, wie es heißt, »undurchsichtige Online-Welt«. Die Co-Entwicklerin einer Kult-Animationsserie wird von einem mysteriösen Fan terrorisiert – kurz darauf wird sie tot aufgefunden.

Und unverändert auf der Eins diese Woche: »Nachmittage« von Ferdinand Schirach. Wie schon in seinen früheren Werken, brilliert der Jurist und Schriftsteller auch hier mit der kleinen Form: Das Erzählband fasst in 26 Skizzen und Notizen Beobachtungen, Begegnungen und Ortsbesuche zusammen. Verbunden werden die Episoden durch einen Ich-Erzähler, der eng an den realen Autor angelehnt ist. Egal, ob es um falsche Entscheidungen oder die Flüchtigkeit des Glücks geht, immer sind Schirachs Geschichten durchzogen von einer Traurigkeit. Offenbar eine Erfolgsformel für den Herbst.