Elke Heidenreich

»Der nette kleine Thiele Verlag hat einen richtigen Knaller gelandet: Toni Jordan »Dinner mit den Schnabels«. Das ist der Roman. Und er fängt schon ganz großartig an: Eine Frau, Tansy Larsen, heißt sie, sitzt beim Scheidungsanwalt, bei einer smarten Anwältin, und lässt sich mal beraten, was so bei einer Scheidung für sie rausspringen würde und wie das denn aussähe. Und die Anwältin fragt: Weiß Ihr Mann, dass sie hier sind? Und sie sagt: Nein, mein Mann hat keine Ahnung. Und die Anwältin notiert auf ihren Blog: Simon Larsen wird aus allen Wolken fallen. So fängt das Buch schon mal an und man weiß, huh, schwierige Familie! Und jetzt wird diese Familie uns näher vorgestellt, die Familie Larsen. Wir lernen Simon kennen als einen Mann, der mal richtig reich war. Der hatte eine Firma, der hatte Angestellte, der hatte ein schickes Auto, hatte Erfolg und hat alles verloren: Contenance, Firma, Angestellte, Protzauto. Er musste aus seiner Villa ausziehen und wohnt jetzt mit Familie und Kindern in irgendeinem verrotteten Hochhaus in einer kleinen Wohnung. Alles ist beengt - und trotzdem sind sie alle unglaublich nett miteinander. Und es ist lustig und es ist wahnsinnig quirlig und viel los. Aber er ist ein Schluffi, er kommt nicht in die Hufe, er ist nicht strukturiert. Und er hat jetzt einen Auftrag, der wird auch sogar bezahlt: sein Schwiegervater ist gestorben. Und das ist eben ein Herr Schnabel, »Dinner mit den Schnabels«, und diese ganze Familie Schnabel, die darum rumhängt, seine grässliche Schwiegermutter und noch irgendein Kind aus zweiter Ehe, die wollen eine Trauerfeier feiern im Garten eines Bekannten, eines Freundes, der einen großen Garten hat. Dieser Garten ist aber völlig versifft und unser Simon kriegt jetzt den Auftrag, diesen Garten herzurichten, schöne Pflanzen zu pflanzen, die Beete zu machen, neue Platten zu verlegen. Und jeden Tag denkt er: Heute muss ich aber mal anfangen. Und er fängt nie an, es kommt immer was dazwischen. Er ist auch ein wirklicher Faulpelz. Ich verrate nur so viel: Das Buch hat noch mehr Überraschungen. Am Ende schafft er es und dann findet das Dinner mit den Schnabels in eben diesem Garten statt. Und wir lernen in der ganzen Zeit eine unglaublich anstrengende, aber wahnsinnig sympathische und lustige Familie kennen. Es ist ein bisschen wie bei bei Harry Angstrom, können Sie sich erinnern, Die Hasenherz-Romane von John Updike? Und wirklich großartig erzählt. Und wir wissen aber die ganze Zeit von dem Damoklesschwert, was über ihm hängt, weil ja seine Frau schon beim Scheidungsanwalt war. Und eines Tages findet er das auch. Er findet in einer Kiste diesen Zettel, auf dem die Anwältin aufgelistet hat, was seiner Frau alles zustehen würde im Fall einer Scheidung. Und es bricht ihm fast das Herz, und er weiß gar nicht warum, weil er liebt seine Frau. So, und ich verrate nicht, wie das ausgeht mit der Scheidung und all dem. Denn das ist so überraschend und so wunderbar und so völlig unerwartet, dass sie sich in diesen Roman verlieben werden, schon wegen des Schlusses, wenn Sie nicht längst in diesen Roman schon verliebt sind. Wir lernen Leute kennen wie aus einem tollen Film. Ich habe immer an Jack Nicholson und Diane Keaton gedacht. Das sind Dialoge, das fetzt nur so hin und her. Man sieht es sofort als Film vor dem inneren Auge ablaufen. Ich habe lange, seit »Eine Frage der Chemie« von Bonnie Garmus, keinen so unterhaltenden Roman mehr gelesen wie Toni Jordans »Dinner mit den Schnabels«, im Thiele Verlag erschienen. Große Überraschung am Ende, kein Horror, obwohl Simon einmal sagt, »Dinner mit den Schnabels« könnte auch ein Titel für einen Horrorfilm sein. Nein, kein Horror, nur Liebe, Lachen, große Überraschung, wunderbares Buch.



So - und ich habe noch einen Roman. Der ist ruhiger, der ist stiller erzählt, aber eine nicht weniger turbulente Familie. Und zwar in Odessa, einem Odessa, das es im Moment nicht mehr gibt, weil Putin es in Schutt und Asche bombt. Und darum hat man auch beim Lesen ein wehes Ziehen in der Brust. Da, wo jetzt Krieg ist, war mal eine quirlige, wunderbare Stadt. »Sommer in Odessa« ist ein schöner Roman von Irina Kilimnik. Auch hier eine turbulente Familie in einer riesigen Altbauwohnung. Fast nur Frauen, Tante Paulina, Tante Ludmila und die Mutter der Erzählerin. Die Erzählerin heißt Olga, ist Medizinstudentin, studiert sehr lustlos und sehr faul. Alle drei Frauen haben ihre Männer zum Teufel geschickt, weil die faul sind und weil sie die gar nicht brauchen können. Sie wohnen mit einem einzigen Mann zusammen, das ist der Opa, ein Patriarch, der immer schreit: Für euch würde ich mich in Stücke reißen lassen, für euch würde ich jederzeit sterben! Aber er tut gar nichts. Er lässt sich versorgen und in dem Buch wird dauernd im Flur rumgeschrien, es wird gelacht, gestritten, sich wieder vertragen. Vor allem wird ganz viel gekocht. Die essen immer Sachen wie Heringe im Pelzmantel, was immer das ist, Borschtsch. Und es ist sehr turbulent und geht sehr, sehr quirlig zu. Und eines Tages kommt ein Freund des Opas aus Amerika und bringt ein Familiengeheimnis mit, was so nach und nach aufgedeckt wird. Jede Familie hat ihre Geheimnisse und nicht immer tut es der Familie gut, wenn diese Geheimnisse ans Licht kommen. Das alles ist liebevoll erzählt. Und wenn wir das jetzt lesen von Irina Kilimnik im Sommer in Odessa, dann schnürt es uns das Herz zusammen, weil wir wissen, dass es so einen Sommer in Odessa in diesem Jahr, und auch lange wahrscheinlich, nicht mehr geben wird. Alle Liebes- und Lebensentwürfe, alle Familien, alle großen Wohnungen, alle Opas, die sich für ihre Frauen in Stücke reißen lassen würden - alles zerbombt dahin und traurig. Ein Roman, der trotz seines Temperaments, mit dem er erzählt, ist, ziemlich wehmütig stimmt. Beim nächsten Mal habe ich auch wieder einen Familienroman für sie. Einen, der ganz lustig ist und trotzdem unten drunter ganz wehmütig. Von der wunderbar komischen, melancholischen Adriana Altaras. Das machen wir in zwei Wochen. Und bis dahin lesen Sie erst mal diese beiden.«