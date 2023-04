Elke Heidenreich, Autorin und Kritikerin

»Victor Jestin ist ein junger französischer Autor, noch keine 30 Jahre alt. Mit seinem Erstling, bei Kain & Aber auf Deutsch erschienen, hat er schon einen Riesenerfolg gehabt und Furore gemacht: Das Buch hieß »Hitze«, handelte von einem sehr einsamen jungen Mann, der mit seinen Eltern in Südfrankreich auf einem Campingplatz Ferien macht. Und durch Zufall sieht er, wie ein anderer Junge in seinem Alter auf einem Kinderspielplatz sich stranguliert auf einer Schaukel. Er könnte eingreifen und ihn retten – und er tut das nicht. Also ein sehr gestörter junger Mann und ein sehr verstörendes Buch.

Und Victor Jestin hat jetzt nachgelegt und seinen zweiten Roman geschrieben, auch bei Kain & Aber erschienen, er heißt »Der Tanzende«. Und da geht es auch wieder um einen gestörten jungen Mann. Es geht um Arthur, der sehr einsam ist, der schon auf Kindergeburtstagen keinen Kontakt zu den anderen Kindern kriegt, der irgendwie gar nichts mit sich anfangen kann, fast autistisch ist. Und eines Tages entdeckt er, als er heranwächst, eine Disco. Das heißt, jemand nimmt ihn da mit und da steht er natürlich auch nur am Rand und traut sich nichts und hat keinen Kontakt zu den anderen. Aber durch die wummernden Bässe und durch dieses irritierende Licht und diese Discokugel merkt er: das ist eine ganz andere Atmosphäre. Da tanzt jeder für sich allein. Man fasst sich nicht an und das ist genau sein Ding. Und dann fängt er an zu tanzen, und danach geht er jeden Abend dahin, weil er merkt, das tut ihm gut. Er bewegt sich, er ist unter Menschen – und er ist trotzdem allein. Er fängt sogar manchmal etwas an mit einem Mädchen, One-Night-Stands, so ein bisschen Sex. Aber beim Tanzen berühren die sich gar nicht. Es ist weit weg von einer Beziehung oder einer Freundschaft gar, aber er fühlt sich da aufgehoben.

Und ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben aus dem Buch, Arthur sagt: »Ich fühlte mich mit den anderen synchron, im Gleichtakt. Die Distanz zwischen uns wurde kleiner. Es gab keine Leere mehr, nichts mehr zu überbrücken. Und das alles ohne Worte, Vertraulichkeiten, Humor oder Intelligenz. Es genügte zu hüpfen, um Teil der Menge zu sein, sie mit der eigenen Einsamkeit zu füttern«. Also die Einsamkeit. Arthur, der Tanzende, ist endlich irgendwo unter Menschen angekommen. Und er geht nun jeden Abend dahin und tanzt. Und das ist die einzige Nähe, die er hat, dass man ihn kennt, dass sie alle sagen: Ach, da kommt er wieder. Und er wird immer besser. Er wird einer der besten Tänzer auf der Tanzfläche. Andere bauen in der Zeit, es geht über Jahre so, ihr Leben auf und er vertanzt sein Leben. Und am Ende, als die Disco zugemacht wird, was bleibt da für ihn? Eigentlich nichts. Also es ist ein sehr verstörendes, trostloses eigentlich, aber sehr, sehr gut geschriebenes Buch über viele junge Leute, glaube ich heute zutreffend, die einfach nicht mit sich wissen, wohin in der Welt und dann in diesem Lärm, in diesen Tanz-Discos einen Moment zu sich selber finden. Aber am Ende bleibt nichts.

Und als ich das gelesen habe, fiel mir ein Buch an, das vor genau 20 Jahren erschienen ist: »Der Tänzer« von Colum McCann, sowieso einer meiner Lieblingsautoren. Und ich habe es im Regal gesucht und mal wieder nicht gefunden, weil ich es wie immer verliehen und nicht zurückgekriegt habe. Das ist mit meinen schönsten Büchern so, aber der Rowohlt-Verlag hat mir ganz schnell die Taschenbuchausgabe geschickt, und die gibt es auch noch auf dem Markt. Colum McCann, »Der Tänzer«. Hier geht es um den berühmtesten Tänzer der Welt, Rudolf Nurejew. Nicht »der Tanzende«, sondern der ausgebildete Tänzer – obwohl er auch angefangen hat wie ein verstörter kleiner Junge. Vor Soldaten hat er getanzt, mit nackten Füßen, weil er keine Schuhe hatte, weil er zu arm war, der Tatar aus Baschkirien, der in den Westen floh und zum größten Tänzer aller Zeiten wurde. Und der tanzt nicht in Diskotheken, der tanzt auf den großen Bühnen der Welt und ist genauso einsam wie unser Arthur. Nachts geht er da los durch die Schwulenbars in New York oder auf Parkplätze, wo die Lastwagenfahrer sind, und fängt sich AIDS ein. Und wie wir wissen, stirbt sehr jung 1993 an diesem AIDS. Es ist auch ein sehr verstörendes Buch über ein atemloses Leben, ein schickeres Leben, ein Leben mit viel Ruhm und Aufmerksamkeit, aber eigentlich genauso einsam.

Hier verbrennt ein Künstler an seiner großen Kunst. Und hier hat ein junger Mensch das Tanzen als einzigen Ausweg, um das Leben überhaupt auszuhalten – in der Disco. Am Ende scheitern beide. Ihre Einsamkeit ist in beiden Fällen größer als ihre Tanzkunst. So, diese beiden Bücher kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Ein altes und ein neues, mal wieder. Und nächstes Mal ist ja Muttertag, wenn ich wieder zu Ihnen spreche über Literatur. Und mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit ein Mutterbuch nach dem anderen auf den Markt kommt. Alle schreiben auf einmal über Ihre Mutter. Muss das sein? Ist das gut? Das gucken wir uns nächstes Mal an! Bis dann.