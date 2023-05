Michel Houellebecq über Sexfilm »Ich wollte mit meiner Frau private Pornovideos drehen«

Das Buch »Quelques mois dans ma vie« (auf Deutsch übersetzt also: »Einige Monate in meinem Leben«) erscheint zunächst nur in Frankreich. Wie der 65-Jährige die vergangene Zeit erlebt hat, beschreibt er bereits auf der Rückseite des Buches: »Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl wie das Objekt in einer Tierdokumentation behandelt zu werden. Es fällt mir schwer, das zu vergessen«. Das Cover: schwarz wie eine Traueranzeige.