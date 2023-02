In dem 1.45 Minuten langen Trailer berichtet Regisseur Stefan Ruitenbeek aus dem Off, wie es zu dem Projekt kam. Demnach hatten Houellebecq und seine Frau eigentlich einen Urlaub in Marokko geplant. Angeblich habe man von Frankreich aus schon Prostituierte kontaktiert, mit denen Houellebecq Sex haben sollte. Aber dann habe man aus Furcht, von islamistischen Extremisten gekidnappt zu werden, abgesagt. Ruitenbeek, so erzählt er im Trailer, habe zu dieser Zeit in Kontakt mit Houellebecq gestanden und ihn aufzuheitern versucht, indem er ihm gesagt hätte, in Amsterdam gebe es genug Frauen, die aus Neugier mit ihm schlafen würden. So kam es zu dem pornografisch aufgeladenen Filmprojekt.