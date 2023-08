Gegen den Rechtsdrift in der italienischen Gesellschaft

Mit Interventionen in Radio und Fernsehen sowie Essays wie »Faschist werden. Eine Anleitung« (2019) wandte sie sich entschieden gegen den Rechtsdrift in der italienischen Gesellschaft, gegen Frauenfeindlichkeit, Homophobie und eine konservative Familienpolitik. Zu ihren politischen Schriften zählt das 2011 erschienene Buch »Ave Mary«, in dem sie die Stellung der Frau in der katholischen Welt thematisiert. Zuletzt hatte sich Murgia in Italien für die Rechte queerer Menschen starkgemacht. Sie kritisierte auch die rechte Regierung Italiens.