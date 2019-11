Gemüse und Gefühle Achtsamkeit lernen mit Michelle Obama

Ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Ausfüllbüchern, diesen Achtsamkeitskladden für ein bewussteres Leben, die in den vergangenen Jahren modern wurden und die ich mir manchmal versehentlich kaufe, wahrscheinlich aus demselben Reflex, aus dem sich Leute auch im Fitnessstudio anmelden, um dann niemals hinzugehen. Meistens liegen diese Bücher nämlich unausgefüllt bei mir herum, bis mich irgendwann ein Rappel packt und ich sie mit sehr ausführlichen, komplett unrealistischen Listen fülle, voll mit Maßnahmen, mit denen ich mein Leben sehr bald zu bessern gedenke. Um dann selbstverständlich nichts zu unternehmen.

Nun gibt es ein neues Besinnungsbuch, zusammengestellt und moderiert nicht von irgendwem, sondern von der Posterfrau des Sein-Leben-auf-der-Reihe-Habens, der Würdewahrerin schlechthin: Michelle Obama.

Ihrer Erfolgsbiografie "Becoming" hat sie nun ein ergänzendes "inspirierendes Ausfüllbuch" nachgelegt, voll mit Fragen und mit reichlich Raum für Notizen, die einem dabei helfen sollen, die "innere Stimme" zu hören. Warum so ein Buch nützlich ist, erklärt sie im Vorwort: "Irgendwann trug ich Ballkleider im Weißen Haus, ohne genau zu wissen, wie es dazu eigentlich gekommen war." Sie wünschte, sie hätte ihre Entwicklung dorthin besser dokumentiert. Und damit es mir nicht genauso geht, wenn ich mich eines Tages unversehens in einem sehr bequemen Regenten-Jogginganzug wiederfinde, beschließe ich, dem Ausfüllbuchgenre eine letzte Chance zu geben.

"Beschreibe deinen stolzesten Augenblick so detailliert wie möglich"

Es fängt dann aber schon schwierig an: "Wir müssen uns nicht an alles erinnern. Aber alles, woran wir uns erinnern, ist kostbar", behauptet Michelle. Und ich zweifele das an. Weil mir im Rückblick oft nur ziemlich unkostbar scheinende Sachen einfallen: Vom Wochenende mit dem damaligen Freund in Paris erinnere ich nur noch den Moment, als uns ein grässlicher französischer Versteckte-Kamera-Comedian in einem Pelzmantel umtanzte. Zu einer Reise nach Wien mit einer anderen Bekanntschaft fallen mir nur noch die ausgestellten Privatfamilienfilmchen im Sigmund-Freud-Museum ein, die den Giganten der Psychoanalyse im albernen Spiel mit seinen Chow-Chows zeigten.

Preisabfragezeitpunkt:

20.11.2019, 16:45 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Michelle Obama

BECOMING: Finde deine innere Stimme: Das inspirierende Ausfüllbuch Verlag: Goldmann Verlag Seiten: 208 Preis: EUR 12,95

Vielleicht ist aber auch das wieder total okay. Michelle schreibt, es gehe darum, die eigenen Erfahrungen und Gefühle "in ihrer ganzen Unzulänglichkeit und wertfrei" aufzuschreiben - um dadurch nicht unbedingt jetzt sofort zu einer Erkenntnis zu kommen, aber vielleicht später im Rückblick: "Vielleicht notierst du dir so etwas Banales wie das Geräusch eines Eiskratzers auf einer Windschutzscheibe an einem eiskalten Morgen in Chicago."

Cool, aber wie soll ich mit "Krrrrck, krrrck, krrck" die vorgesehene ganze leere Seite füllen? Einer ihrer liebsten eigenen Tagebucheinträge, schreibt Michelle, handele davon "dass an einem ansonsten ereignisarmen Abend in einem Restaurant in der Nachbarschaft ein älterer Mann die perfekte Playlist in die Jukebox eingab".

Fragen, die ans Eingemachte gehen

Ich habe neulich in einem Restaurant die Bekanntschaft eines netten Foxterriers gemacht, dessen deutscher Besitzer, herrlich exzentrisch, nur Englisch mit ihm sprach und ihn aufs Schönste zur Räson rief, wenn er zu wild mit mir balgen wollte: "Oskar, don't exaggerate!"

Und habe jetzt trotz Michelles Ermutigung Hemmungen, das so einzutragen. Weil mir diese Erinnerung im Vergleich zum Hollywood-Moment "perfekte Playlist" doch schnöde vorkommt. Außerdem ist das Buch selbst so schön und würdig gebunden und der Titel "Becoming" auf dem Cover rosegold-geprägt.

Ich blättere weiter, viele Fragen gehen ziemlich ans Eingemachte - was einen seltsamen Effekt hat: Einerseits ist Michelle Obama einer der wenigen berühmten Menschen, mit denen ich mich tatsächlich gerne mal unterhalten würde, andererseits fühlt es sich irgendwie so an, als würde sie als imaginäre Fragestellerin auch die Antworten lesen. "Wie lautet deine Geschichte, und wie hast du gelernt, sie aufzunehmen?" Keine Simplitäten, die man mal eben nebenbei ausfüllt wie ein Freundebuch, Lieblingsessen: Spagetti, Lieblingsfarbe: blau.

Ein paar Seiten weiter soll ich meine größten Wünsche aufschreiben, dazu immer noch einen ersten Schritt, der sie auch wahrmachen könnte, sie also gleich auch realistischer machen soll. Also gut, ich schreibe "Raus aus Berlin", und darunter: "Immobilien in der Uckermark recherchieren".

"Nenne zehn Lieblingsgemüse und wie du sie am liebsten zubereitest"

Zwischen den tiefen Tauchgängen gibt es immer wieder kurze Schnorcheleien an der Oberfläche, zum Luftholen: Was sind die Lieblingsgerichte deiner Familie? Beschreibe deinen perfekten Tag von Frühstück bis Abendessen! Liste zehn lustige Dinge auf, die du gerne machst!

Diese Seiten füllen sich leicht, aber dann geht es schon wieder an die Substanz: Was würdest du gerne einen geliebten, aber schon toten Menschen fragen? Was für ein Mensch willst du werden, was zum Wohl der Welt beitragen? Ich ahne, dass es lohnend sein könnte, darüber nachzudenken, aber es kostet Anstrengung. Später vielleicht, ich ahne, dass da vieles im Unterbewussten weiterknabbern wird.

Manche Fragen verstehe ich nicht: "Wie bringst du deine eigene Geschichte, Kultur und Erfahrung in Bereiche, wo sie bis jetzt nicht vorgekommen sind?" Keine Ahnung, was das heißen soll, ich male mitten auf die leere Seite ein Tierchen, das mit den Achseln zuckt. Anderes würde auf Englisch wahrscheinlich besser klingen: "Was kannst du - als Individuum, Elternteil oder Angehöriger einer Gemeinschaft - tun, um mitzuhelfen, einen Teufelskreis aus Furch und Versagen zu durchbrechen?"

Lieber über Rosenkohl reden

Ich rette mich vorerst zu "Nenne zehn Lieblingsgemüse und wie du sie am liebsten zubereitest" und notiere: "Rosenkohl, im Ofen geschmort", es fühlt sich ein bisschen wie mein Gemüse-Vermächtnis an, wer weiß, wer das einmal lesen wird. Aber das muss man ausblenden, wenn man Denkaufgaben wie "Was war dein größtes Opfer?" oder "Was würdest du in einer Rede Uniabsolventen raten?" beantworten will.

Manchmal tut "Becoming" ein bisschen so, als müsste man gar nicht erst etwas oder jemand werden, als sei man in Wahrheit eh schon ziemlich michellig. "When they go low, we go high" - wenn sie sich von ihrer schlechtesten Seite zeigen, zeigen wir uns von unserer besten. Wie setzt du dieses Motto in die Tat um? Ähm, ja.

Ich schreibe erst einmal an anderer Stelle, warum das Zeichentrick-Erdferkel namens Die blaue Elise für mich als Kind ein wichtiges Vorbild war. Und beschließe, falls ich Michelle wirklich einmal treffen sollte, einfach tatsächlich nicht über Gefühle, sondern nur über Rosenkohl zu reden.