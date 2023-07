Erste Gedichte

Kundera wurde am 1. April 1929 als Sohn von Dr. Ludvík Kundera und Milada Kunderová-Janosikova im tschechischen Brünn geboren. Sein Vater war ein bekannter Pianist, Musikwissenschaftler und Rektor der Musikhochschule Brünn. Als Kind erhielt Kundera daher Klavierunterricht und lernte Komposition – mit Folgen. Literaturkritiker erkannten in seinen literarischen Werken noch viele Jahrzehnte später Parallelen zu musikalischen Kompositionsprinzipien. Kundera stellte sogar selbst einmal fest, seine ausgereifteste, aus sieben Sätzen bestehende musikalische Jugendkomposition habe »auf fast karikierende Weise« die Architektur seiner Romane vorweggenommen. Nach dem Abitur studierte an der Prager Karls-Universität Musik und Literatur. Nach kurzer Zeit wechselte Kundera jedoch an die Filmfakultät, wo er Regie und Drehbuch studierte.