Kulturgeschichte der Geschlechterbilder Die Milchstraße besteht aus verspritzter Göttinnenmilch

Wie haben sich unsere Vorstellungen, was Männer und was Frauen ausmacht, festgesetzt? Die Literaturwissenschaftlerin Mineke Schipper spürt dem "Mythos Geschlecht" von der Urzeit in die Gegenwart nach.