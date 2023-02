Es hatte scharfe Kritik gegeben an der sprachlichen Anpassung der Kinderbücher des Autors Roald Dahl: Jetzt hat der britische Puffin-Verlag eine unveränderte Ausgabe seiner Klassiker angekündigt. Diese werde zusätzlich zu der entschärften Version für junge Leser herausgegeben, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. »Wir erkennen an, dass es wichtig ist, die originalen Texte des Autors weiterhin zu drucken«, hieß es darin zur Begründung. Leser hätten die Freiheit zu entscheiden, welche Version der Dahl-Geschichten sie bevorzugten.