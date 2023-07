Bieri studierte Philosophie, klassische Philologie, Indologie und Anglistik in London und Heidelberg. Für Forschungsaufenthalte legte er Stationen in Berkeley und Harvard ein. 1993 wurde er an die Freie Universität Berlin auf den Lehrstuhl von Ernst Tugendhat berufen, den er bis 2007 innehatte.

Zuletzt erschien 2020 sein Roman »Das Gewicht der Worte«, wieder unter dem Autorennamen Pascal Mercier.

Bieris Bücher waren in vielen Ländern Bestseller. »Nachtzug nach Lissabon« allein wurde in 40 Sprachen übersetzt und 2013 von dem Starregisseur Bille August mit James Ivory als opulenter Bilderbogen verfilmt.