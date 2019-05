Bestsellerautorin Naomi Wolf muss ihr Buch über Homosexuelle ändern

Die Bestseller-Autorin Naomi Wolf ("Mythos Schönheit", "Vagina - Eine Geschichte der Weiblichkeit") hat ein Problem mit ihrem neuen Buch: Eine ihrer zentralen Darstellungen beruht auf einem Missverständnis. Nun diskutieren Wolf und ihr Verlag über Änderungen, wie die Nachrichtenagentur AP und die "New York Times" berichten.

Der Titel des Buchs lautet "Outrages: Sex, Censorship, and the Criminalization of Love", es geht darin um die Kriminalisierung von Homosexuellen im viktorianischen England. In Großbritannien ist es diese Woche erschienen, in den USA soll es am 18. Juni auf den Markt kommen. Wolf schreibt darin unter anderem, dass im 19. Jahrhundert Dutzende Homosexuelle, darunter auch Teenager, auf Grundlage des Gesetzes "Obscene Publications Act" hingerichtet worden seien. Doch in einer Live-Radiosendung der BBC erklärte ihr der Historiker Matthew Sweet, sie habe ihre Quellen falsch verstanden.

"Death recorded" habe in vielen von ihr beschriebenen Dokumenten von damals gestanden, was sie mit "exekutiert" gleichgesetzt habe. Doch "death recorded" sei eine 1823 entstandene Regelung gewesen, die es Richtern erlaubte, zum Tode Verurteilte zu begnadigen. Sweet sagte Wolf in der Sendung: "Ich glaube, keine der von Ihnen dargelegten Hinrichtungen hat wirklich stattgefunden". Er belegte das in einem Fall mit Gefängnisdokumenten, aus denen das Entlassungsdatum eines Verurteilten hervorgeht, der laut Wolf hingerichtet worden war.

Naomi Wolf will auf Twitter jeden Fall noch einmal überprüfen

Die Schriftstellerin reagierte hörbar irritiert, bedankte sich aber bei Sweet für dessen Hinweise. Die BBC-Sendung ist hier nachzuhören, der beschriebene Abschnitt beginnt in Minute 21.

Auf Twitter versprach Wolf, jeden in ihrem Buch beschriebenen Fall öffentlich nachvollziehbar zu überprüfen. Sie verteidigte sich aber auch mit einem Verweis auf einen 1978 in einem Wissenschaftlichen Journal erschienen Artikel, der mehr als 50 Exekutionen nach dem Anti-Sodomie-Gesetz erwähnt. Der Autor wurde jedoch später als Fälscher entlarvt.

Wolfs US-Verlag Houghton Mifflin Harcourt teilte mit: "Obwohl wir professionelle Lektoren und Korrekturleser beschäftigen, verlassen wir uns letztlich auf die Nachforschungen und die Faktenchecks unserer Autoren. Trotz dieses unglücklichen Fehlers glauben wir, dass die allgemeine These des Buchs Bestand hat. Wir diskutieren Korrekturen mit der Autorin".