Die türkischen Militärs putschten 1980, es folgte eine harte Repression. Parteien und Gewerkschaften wurden verboten, Tausende Menschen wurden verhaftet, gefoltert oder umgebracht. 1984 begann der Krieg mit der kurdischen PKK, in den Neunzigerjahren räumte das Militär gewaltsam Tausende kurdische Dörfer. Das alles taucht in der Geschichte von Selim und Hülya auf. Was Inan über die Zeit der staatlichen Gewalt schreibt, erinnert an die vergangenen zehn Jahre der Türkei: Journalisten, die der Terrorpropaganda angeklagt werden, Intellektuelle, die ausreisen, Misstrauen und Tränengas. Jene, die zurückbleiben und sich fragen, was aus diesem Land werden soll, wenn alle Progressiven im Knast oder im Exil sind. Es scheint genau dasselbe Szenario wie das heutige unter Erdoğan. Das ist unendlich traurig, wiederholt sich doch, was alles verloren geht. Doch »Natürlich kann man hier nicht leben« liest sich nicht traurig, es lässt teilhaben – an den Kämpfen und Debatten, den Hoffnungen und Ängsten.

Özge Inans Debüt ist politisch und links, wie sie selbst es ist. Sie ist 1997 in Berlin geboren, studierte Jura, war Mitarbeiterin beim »ZDF Magazin Royale« und ist jetzt Redakteurin für den »Freitag«. Das Treiben der deutschen Gesellschaft kommentiert sie seit Jahren auf Twitter (das jetzt X heißt) und hat damit 78.000 Follower gewonnen. Hier nur ein Beispiel für ihren bissigen Ton: