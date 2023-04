Bolu Babalola: »Honey & Spice«

Wer die Serie »Dear White People« auf Netflix gesehen hat, wird sich unweigerlich erinnert fühlen: Eine Schwarze Studentin mit eigener Sendung im Uniradio behauptet sich an einer weißen Universität. In der Serie spricht die afroamerikanische Studentin Sam White zu ihren weißen Kommiliton:innen und prangert deren Rassismus an. Der Roman »Honey & Spice« spielt hingegen an einem College im ländlichen Südengland, und wie der Titel schon harmloser ist als der der Serie, so ist es auch die Erzählung. Studentin Kiki spricht in ihrer Sendung vor allem über Liebe und Beziehungen, Diskriminierung ist eher ein Randaspekt.