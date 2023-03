Unmittelbar vor der Krönung des britischen Königs Charles III. am 6. Mai soll ein neuer James-Bond-Roman erscheinen, in dem der berühmteste fiktive Agent der Welt ausgerechnet Pläne zur Störung dieses royalen Ereignisses vereiteln muss. Wie der Verlag Ian Fleming Publications am Freitag mitteilte, wurde der Autor und Schauspieler Charlie Higson beauftragt, das neue 007-Buch zu schreiben.