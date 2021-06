Neueröffnung in New York Fans drängen zum größten Harry-Potter-Laden der Welt

Am Broadway standen sie in Schlangen: Zur Eröffnung des weltgrößten Harry-Potter-Ladens in New York kamen zahlreiche Fans, manche waren Tausende Kilometer weit angereist. Zeitweise musste sogar die Polizei anrücken.