Nobelpreis für Literatur geht an Annie Ernaux

In Deutschland erscheinen die Bücher von Annie Ernaux im Suhrkamp Verlag. In wenigen Tagen wird dort das dünne Büchlein »Das andere Mädchen« herauskommen, in dem sie über eine vor ihrer Geburt mit sechs Jahren verstorbene Schwester schreibt, die sie nicht hat kennenlernen können. Den Durchbruch in Deutschland hatte die Autorin mit dem 2017 erschienenen Werk »Die Jahre«. Auch »Die Scham«, »Der Platz« und »Eine Frau« platzierten sich in der SPIEGEL-Bestsellerliste.