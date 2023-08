Wie geht es weiter?

In einem Kommentar zum ursprünglichen Post hatte Moritz Ende der Woche dann angekündigt, dem Verlag nahezulegen, bei kommenden Auflagen auf einen Abdruck seines Textes zu verzichten. Er behauptete, sein Vorschusshonorar bereits vor Drucklegung an eine Organisation gespendet zu haben, »die Frauen und Zugehörige anderer Geschlechtsidentitäten in Fällen von sexualisierter Gewalt berät«. So wolle er auch mit etwaigen weiteren Gewinnen aus dem Buch verfahren.

In der Zwischenzeit meldeten sich zwölf andere Autoren des Sammelbandes zu Wort. Sie haben sich vom Text inzwischen distanziert, unter anderem Jayrôme C. Robinet, Kristof Magnusson, Daniel Schreiber, Deniz Utlu, Peter Wawerzinek und Philipp Winkler. In ihrem Statement schreiben sie, sie hätten nicht gewusst, »dass entgegen des ausdrücklichen Wunsches der betroffenen Person ein sexualisierter Übergriff Gegenstand eines Textes in dieser Anthologie wurde«. Sie wollen daher an der Verbreitung der vorliegenden Version des Buches nicht weiter mitwirken.