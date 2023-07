Stellen Sie sich vor, Scholz fiebere bei Lucinda Riley mit, erschrecke sich bei Sebastian Fitzek oder suche »Weisheit« bei Paulo Coelho. Oder er weine über der Biografie von Prinz Harry , leide mit Bridget Jones oder zittere mit den New Adults bei »Fourth Wing«. Auch ein Kanzlerhirn muss schließlich mal entspannen! Aber so weit lässt sich Scholz nicht in die Karten schauen. Alles, was nicht zum Bild des Bildungsbürgers passt, wird schnell wegmoderiert.

So wie das: Ab und an lese er auch mal Comics, erzählt er. Aha, da würde man doch wirklich gern wissen, welche. Marvel oder DC? Oder doch eher »Das lustige Taschenbuch«? Aber so weit lässt es Scholz nicht kommen. Oder hier: Er habe auch mal Science-Fiction gelesen, erzählt er, damals, als stellvertretender Juso-Vorsitzender (es ist also wirklich schon lange her), auf den Zugfahrten von Hamburg nach Bonn.