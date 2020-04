DER SPIEGEL liest Icon: Live Orhan Pamuk, wie geht es Ihnen?

Der Ausblick von seiner Wohnung auf den Bosporus ist legendär. Genau dort, an der Grenze zwischen Orient und Okzident, sitzt Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk jetzt in unserem Livetalk in englischer Sprache.

Verbunden mit dem Homeoffice von Volker Weidermann