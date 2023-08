Auster hat mehr als 30 Bücher geschrieben, die in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden und meistens in New York spielen. Im Jahr 1982 wurde er mit »Die Erfindung der Einsamkeit« berühmt, einer eindrücklichen Erinnerung an seinen Vater. International erfolgreich wurde er auch mit seiner »New York-Trilogie« und dem Roman »Leviathan«. Sein neues Buch »Baumgartner« wird, in der Übersetzung von Werner Schmitz, am 7. November im Rowohlt Verlag auch auf Deutsch erscheinen.