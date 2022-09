So weit, so lustig beginnt der neue Roman »People Person« der britischen Autorin Candice Carty-Williams, die mit ihrem Debüt »Queenie« 2019 die Literaturszene aufmischte. Ihr Erstling sei ein Buch gewesen, in dem es um schwarze Identität im Gegensatz zur weißen gehe, sagte die 33-jährige Londonerin mit jamaikanischen Vorfahren dem »Guardian«. Jetzt sei es an der Zeit gewesen, »ein Buch nur über Schwarze« zu schreiben. Dabei stellt sie wie nebenbei auch universelle Fragen zur Diskussion: Was bedeutet Familie? Und warum wollen wir unseren Eltern gefallen, sogar, wenn sie abwesend sind?